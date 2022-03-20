Воює на Чернігівщині. Пес Патрон допоміг саперам знешкодити вже 90 мін (відео)

Рятувальники показали військові будні біло-рудого джек-рассел-тер'єра.

Пес Патрон, який служить у підрозділі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігові, з початку великої війни з Росією знайшов близько 90 мін. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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"Новини від Патрона! Наш войовничий песик — талісман чернігівських піротехніків — продовжує нести службу! З початку війни він разом із саперами ДСНС знешкодив майже 90 вибухонебезпечних предметів", — йдеться в повідомленні ДСНС.

У новому відео рятувальники показали військові будні біло-рудого джек-рассел-тер'єра та подякували чотирилапому другу за невтомну роботу.

[ + – ] Пес Патрон допомагає чернігівським саперам

Вперше Держслужба з надзвичайних ситуацій показала українцям героїчного пса 15 березня.

"Знайомтеся, це Патрон. Йому два роки. Він душа і талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди й всюди. До речі, дуже любить сир, тому наші хлопці за нагоди балують його смачненьким", — йшлося в повідомленні.

Ситуація в Чернігові та області залишається важкою, починаючи з 24 лютого ворог щоденно обстрілює місто, продовжуючи спроби захоплення.

Чернігів став однією з головних цілей російської армії. Військові РФ систематично завдають ракетних ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

19 березня в Чернігові російські окупанти знову обстріляли багатоповерхівки, промислові райони. Вночі були повітряні тривоги в Чернігові та області. Через постійні обстріли в місті немає світла, опалення, проблеми зі зв'язком, більша частина без газу.

17 березня мешканці Чернігова залишилися заблокованими під обстрілами ЗС РФ. Окупанти лише за один день убили у Чернігові 53 мирних жителів.

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