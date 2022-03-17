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Жителі Чернігова залишилися заблокованими під обстрілами ЗС РФ: за добу понад 50 смертей (відео)

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дснс, обстріляний будинок у Чернігові
будинок після обстрілу в Чернігові.

Тіла понад пів сотні загиблих за добу привезли до моргів.

Окупанти вбили за минулу добу в Чернігові 53 мирні жителі. Про це Facebook розповів голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

За його словами, російські військові систематично обстрілюють місто, зокрема йдуть атаки з неба. Пошкоджено громадянську інфраструктуру.

Незважаючи на безперервні обстріли, у місті постійно працюють бригади електриків та інших комунальників, які намагаються відновити електро-, газо- та водопостачання. Звернувся Чаус і до тих, хто сидить у укриттях без їжі та води: він закликав людей звертатися до військових і волонтерів, які нададуть допомогу.

"Збройні сили України завдають нищівних ударів у відповідь. Ворог панікує та зазнає втрат", — сказав голова ОДА.

Щодо організації "зеленого коридору", чиновник повідомив, що це потрібно погоджувати із загарбниками. Поки не буде чітких домовленостей, ніхто не посилатиме людей на "вірну смерть".

голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус

Нагадаємо, в одному зі спальних районів Чернігова російські військові розстріляли чергу за хлібом. Загинули щонайменше 10 людей.

Також повідомлялося про авіаудар у гуртожитку в Чернігові. Внаслідок обстрілу 1 особа загинула, 1 травмована, 7 людей вдалося врятувати.