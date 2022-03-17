Жителі Чернігова залишилися заблокованими під обстрілами ЗС РФ: за добу понад 50 смертей (відео)

Тіла понад пів сотні загиблих за добу привезли до моргів.

Окупанти вбили за минулу добу в Чернігові 53 мирні жителі. Про це Facebook розповів голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

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За його словами, російські військові систематично обстрілюють місто, зокрема йдуть атаки з неба. Пошкоджено громадянську інфраструктуру.

Незважаючи на безперервні обстріли, у місті постійно працюють бригади електриків та інших комунальників, які намагаються відновити електро-, газо- та водопостачання. Звернувся Чаус і до тих, хто сидить у укриттях без їжі та води: він закликав людей звертатися до військових і волонтерів, які нададуть допомогу.

"Збройні сили України завдають нищівних ударів у відповідь. Ворог панікує та зазнає втрат", — сказав голова ОДА.

Щодо організації "зеленого коридору", чиновник повідомив, що це потрібно погоджувати із загарбниками. Поки не буде чітких домовленостей, ніхто не посилатиме людей на "вірну смерть".

[ + – ] голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус

Нагадаємо, в одному зі спальних районів Чернігова російські військові розстріляли чергу за хлібом. Загинули щонайменше 10 людей.

Також повідомлялося про авіаудар у гуртожитку в Чернігові. Внаслідок обстрілу 1 особа загинула, 1 травмована, 7 людей вдалося врятувати.