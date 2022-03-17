Жители Чернигова остались заблокированы под обстрелами ВС РФ: за сутки более 50 смертей (видео)

Тела более полусотни погибших за сутки привезли в морги.

Оккупанты убили за прошлые сутки в Чернигове 53 мирных жителя. Об этом Facebook рассказал глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По его словам, российские военные систематически обстреливают город, в том числе идут атаки с неба. Повреждена гражданская инфраструктура.

Несмотря на непрерывные обстрелы, в городе постоянно работают бригады электриков и других коммунальщиков, пытающихся возобновить электро-, газо- и водоснабжение. Обратился Чаус и к тем, кто сидит в укрытиях без пищи и воды: он призвал людей обращаться к военным и волонтерам, которые окажут помощь.

"Вооруженные силы Украины наносят ответные сокрушительные удары. Враг паникует и несет потери", — сказал глава ОГА.

На счет организации "зеленого коридора", чиновник сообщил, что это нужно согласовывать с захватчиками. Пока не будет четких договоренностей, никто не станет посылать людей на "верную смерть".

[ + – ] глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус

Напомним, в одном из спальных районов Чернигова российские военные расстреляли очередь за хлебом. Погибли по меньшей мере 10 человек.

Также сообщалось об авиаударе по общежитию в Чернигове. В результате обстрела 1 человек погиб, 1 травмирован, 7 человек удалось спасти.