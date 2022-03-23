Війська РФ знищили міст, що з'єднував Чернігів із Києвом (відео)

Цим мостом проводилася евакуація та доставлялася гуманітарна допомога.

Уночі в середу, 23 березня, російські війська розбомбили міст через річку Десна, який сполучав Чернігів із Києвом. Про це повідомляє видання "Суспільне".

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За даними журналістів, сили держави-агресора скинули авіабомби на автомобільний міст, унаслідок чого впав один із його прольотів. Цю інформацію підтвердив виданню голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Журналісти нагадали, що цим мостом із Чернігова рухалися евакуаційні рейси і завозилася гуманітарна допомога до міста.

Нагадаємо, вчора, 22 березня, голова ОВА Чаус повідомив, що Чернігів все ще залишається без світла та водопостачання. Міські служби доставляють воду та продукти харчування тим людям, які цього потребують.

Також ми писали про те, як 16 березня російські військові відкрили вогонь по людях, які стояли за хлібом в одному зі спальних районів міста, загинули щонайменше 10 людей.

Раніше Фокус розповідав, як люди виживають у Чернігові, який перебуває під постійним обстрілом російських військ.

Тим часом, за даними пресофіцера київської бригади територіальної оборони Збройних сил України Андрія Ковальова, українські війська взяли в "котел" ворожі сили в Київській області.