"Денацифікація та дефашизація армії РФ": ЗСУ взяли в "котел" окупантів під Києвом

Російські загарбники, що засіли на Київщині, виснажені. Сил у них вистачає лише на короткочасні перестрілки із ЗСУ, заявив пресофіцер бригади територіальної оборони Києва.

Ворожа армія, розміщена в передмісті Києва, виснажена та знесилена. Про це повідомив пресофіцер київської бригади територіальної оборони Збройних Сил України Андрій Ковальов у прямому ефірі.

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"Відбувається спецоперація з денацифікації та дефашизації армії окупанта, наші війська взяли їх у котел, дочекаємось завершення цього маневру", — пояснив Ковальов.

Військовий закликав дочекатися завершення операції.

"Наші війська остаточно завершать цей маневр, розіб'ють і візьмуть у полон цих нелюдів, які засіли та тероризували околиці Києва", — зазначив він.

[ + – ] ЗСУ звільнили селища Макарів у Київській області Фото: Минобороны Украины

Ворог, за словами Ковальова, обстрілює столицю, бо йому не вистачає сил для оточення міста. Військові РФ можуть вступати лише в невеликі стрілянини з ЗСУ, підсумував пресофіцер.

Фокус раніше писав про ймовірність оточення ворожої армії під Києвом у трикутнику Бородянка — Ірпінь — Макарів. Українські військові накривають артилерією спроби підвезення боєприпасів загарбникам.

Генштаб ЗСУ 21 березня поінформував про звільнення селища Макарів у Київській області. Там не залишилося цілих будівель. На дорогах стоїть спалена військова техніка.

Нагадаємо, що на 18 березня ЗСУ змогли відкинути окупантів від Києва з боку правого берега Дніпра на 70 кілометрів.