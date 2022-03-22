"Денацификация и дефашизация армии РФ": ВСУ взяли в "котел" оккупантов под Киевом

Российские захватчики, засевшие в Киевской области, истощены. Сил у них хватает лишь на кратковременные перестрелки с ВСУ, заявил пресс-офицер бригады территориальной обороны Киева Андрей Ковалев.

Вражеская армия, размещенная в пригородах Киева, истощена и обессилена. Об этом сообщил пресс-офицер киевской бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в прямом эфире.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Происходит спецоперация по денацификации и дефашизации армии оккупанта, наши войска взяли их в котел, дождемся завершения этого маневра", – объяснил Ковалев.

Военный призвал дождаться завершения операции.

"Наши войска окончательно завершат этот маневр, разобьют и возьмут в плен этих нелюдей, которые засели и терроризировали окраины Киева", – отметил он.

[ + – ] ВСУ освободили поселка Макаров в Киевской области Фото: Минобороны Украины

Враг по словам Ковалева, обстреливает столицу, потому что ему не хватает сил для окружения города. Военные РФ могут вступать лишь в небольшие перестрелки с ВСУ, заключил пресс-офицер.

Фокус ранее писал о вероятности окружения вражеской армии под Киевом в треугольнике Бородянка — Ирпень — Макаров. Украинские военные накрывают артиллерией попытки подвоза боеприпасов захватчикам.

Генштаб ВСУ 21 марта проинформировал об освобождении поселка Макаров в Киевской области. Там не осталось целых зданий. На дорогах стоит сожженная военная техника.

Напомним, что на 18 марта ВСУ смогли отбросить оккупантов от Киева со стороны правого берега Днепра на 70 километров.