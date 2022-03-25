Війська РФ намагалися штурмувати Славутич: що відомо (фото)

Агресор обстріляв блокпости в місті, через що створювалася загроза для життя мешканців у місті. Зараз у населеному пункті діє комендантська година.

24 березня російські війська спробували взяти штурмом місто Славутич, де мешкають сім'ї співробітників Чорнобильської АЕС. Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного врегулювання України.

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Вказувалося, що ЗС РФ намагалися захопити місто Славутич. Для цього ворог почав обстрілювати блок-пости у місті. У Славутичі живе персонал, який працює на Чорнобильській АЕС та об'єктах і підприємствах у Зоні відчуження.

У Держінспекції наголосили, що ситуація несе загрозу життю і здоров'ю працівників і їхніх сімей. Також дії ворога створюють на співробітників АЕС психологічний і моральний тиск, які забезпечують ядерну та радіаційну безпеку на Чорнобильській АЕС.

[ + – ] Славутич на карті

Як видно по карті, Славутич знаходиться в 50 км від Чернігова. Якщо місто буде захоплене, то це поставить у скрутне становище обласний центр, у якому також тяжка ситуація. Фактично Чернігів складно постачати. Основні траси контролюють війська РФ. Якщо місто буде взято, то російські війська підберуться ближче до Чернігова.

Також ЗС РФ підірвали міст, що веде до Києва в Чернігові. По ньому проходив зелений коридор.

[ + – ] Знищений міст через Десну

У міськраді повідомляли, що в Славутичі не буде освітлення на вулицях. Такі дії пов'язані з протидією можливим диверсійно-розвідувальним групам.

Також у Славутичі діє комендантська година з 19:00 24 березня до 7:00 26 березня. Місцева влада також попередила, що пересування містом нині забороняється через роботу снайперів.

[ + – ] Повідомлення міськради про роботу снайперів

Місто повністю залишається під контролем української армії.

Нагадаємо, 23 березня війська РФ знищили міст, який сполучав Київ із Черніговом.

Раніше Фокус розповідав, як люди виживають у Чернігові, який перебуває під постійним обстрілом російських військ.