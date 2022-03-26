Берут алкоголиков и наркоманов: Генштаб ВСУ рассказал, кем РФ комплектует армию

Украинские военные говорят, что весенняя призывая кампания в России будет проблемной из-за огромных потерь в Украине и отправки на фронт срочников.

Вражеские войска на 31-й день войны продолжают штурм и авианалеты, но терпят неудачи. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

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Армия РФ вынуждена комплектовать боевые части личным составом с низкими моральными качествами и лицами, склонными к злоупотреблению наркотиков и алкоголя. Квалифицированных кадров в армии оккупантов не хватает, говорится в сводке.

Как утверждают в Генштабе ВСУ, весенняя призывная кампания в РФ, которая начнется 1 апреля, станет проблемной из-за высокого уровня безвозвратных и санитарных потерь в Украине и отправки на фронт срочников.

"Просматривается тенденция резкого понижения количества контрактников. Ухудшение социальной составляющей после ввода санкций и потери, вероятно, обострят проблему комплектования российского войска качественным персоналом", – уверены украинские военные.

Военная техника, которую оккупанты свозят со складов и арсеналов, использовалась небрежно, поэтому сейчас ее состояние неудовлетворительное, добавили в Генштабе.

Война с Россией – ситуация в регионах

Враг развернул практически все подразделения Росгвардии из Крыма в отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, чтобы подавить сопротивление жителей Херсона, Геническа, Бердянска и отдельных районов Мариуполя, говорится в сообщении.

В Киеве оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсантов, потому что не могут быстро восполнить потери и достичь конечной цели войны, объяснили военные.

Группировка сил и средств обороны Киева, по данным Генштаба ВСУ, успешно отражает наступления противника и удерживает рубежи. На Донецком и Луганском направлениях отражены все вражеские атаки и нанесены существенные потери российским захватчикам.

"Украинскими воинами уничтожены 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 3 самолета и 3 беспилотников врага", – отметили в штабе.

ВСУ 25 марта уничтожили 12 воздушных целей – 3 самолета, 3 беспилотников, вертолет и 5 крылатых ракет. Ударная авиация под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов, заключили украинские военные.

Фокус ранее писал, что РФ вынуждена отправлять военных в Украину из Абхазии и Южной Осетии из-за колоссальных боевых потерь.

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ВСУ пытаются освободить от ВС РФ Мариуполь. Город находится в полном окружении. Фокус собирал истории людей, которые выбрались из осажденного города.