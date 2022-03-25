Россия вынуждена отправить в Украину войска из Абхазии и Южной Осетии, – The Washington Post

Военные эксперты считают, что переброска контингента принесет захватчикам временное облегчение из-за колоссальных потерь на фронте.

Россия перебрасывает войска в Украину из оккупированных территорий Грузии — Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на разведданные Пентагона.

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РФ вынуждена пойти на это из-за колоссальных боевых потерь в Украине, отметили чиновники.

"Теперь у нас есть доказательства того, что РФ привлекают силы из Грузии. Пока не данных о точном количестве", — сказал высокопоставленный представитель Минобороны США.

[ + – ] Переброска военных принесет врагу временное облегчение, уверены специалисты

Военные эксперты, знакомые со спецификой региона, считают, что переброска военных принесет вражеской армии – лишь временное облегчение и не изменит ход войны в Украине.

Массовая отправка войск из других стран приведет к уязвимости РФ в других горячих точках, говорят специалисты.

"Инициатива командования РФ больше похожа на восполнение потерь. Военных доставят для одного большого рывка, чтобы попытаться сломать сопротивление ВСУ", — оценил ситуацию военный эксперт аналитического центра CNA Дмитрий Горенбург.

От Грузии до Сирии и Таджикистана – где базируются военные РФ

Тысячи российских военнослужащих дислоцируются на аванпостах в границах от Грузии до Сирии и Таджикистана. Многие из них – в составе боеспособных и готовых к немедленному развертыванию мотострелковых бригад, заметили авторы статьи.

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Самые крупные и наиболее подходящие для переброски подкрепления находятся в Южной Осетии, Абхазии, Армении, Таджикистане и Сирии. К примеру, в Таджикистане дислоцируется российская дивизия на 201-й военной базе и устраняет угрозы от Афганистана.

Войска, дислоцированные в этих странах, состоят преимущественно из контрактников — профессиональных добровольцев, а не из призывников, отметили эксперты.

"Безусловно, их боевой дух выше, чем у срочников-новобранцев. Но это не означает, что покажут себя хорошо на фронте в Украине. Если русские введут пехоту без логистики, это им не поможет", — предупредил бывший заместитель помощника министра обороны по Европе и НАТО Джим Таунсенд.

Волонтеры проекта InformNapalm считают, что армия РФ может применить зарин против ВСУ, поскольку не может взять под контроль ни один город.

Напомним, что 25 марта российский депутат назвала события в Украине военным преступлением президента РФ Владимира Путина.

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