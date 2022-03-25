Росія змушена відправити в Україну війська з Абхазії та Південної Осетії, — The Washington Post

Військові експерти вважають, що перекидання контингенту принесе загарбникам тимчасове полегшення через колосальні втрати на фронті.

Росія перекидає війська в Україну з окупованих територій Грузії — Абхазії та Південної Осетії. Про це повідомила американська газета The Washington Post з посиланням на розвіддані Пентагону.

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РФ змушена вдатися до цього через колосальні бойові втрати в Україні, зазначили чиновники.

"Тепер у нас є докази того, що РФ залучають сили з Грузії. Поки немає даних про точну кількість", — сказав високопоставлений представник Міноборони США.

[ + – ] Перекидання військових принесе ворогові тимчасове полегшення, впевнені фахівці

Військові експерти, знайомі зі специфікою регіону, вважають, що перекидання військових принесе ворожій армії — лише тимчасове полегшення та не змінить перебіг війни в Україні.

Масове відправлення військ з інших країн призведе до вразливості РФ в інших гарячих точках, кажуть фахівці.

"Ініціатива командування РФ більше схожа на поповнення втрат. Військових доставлять для одного великого ривка, щоб спробувати зламати опір ЗСУ", — оцінив ситуацію військовий експерт аналітичного центру CNA Дмитро Горенбург.

Від Грузії до Сирії та Таджикистану — де базуються військові РФ

Тисячі російських військовослужбовців дислокуються на аванпостах у межах від Грузії до Сирії та Таджикистану. Багато хто з них — у складі боєздатних та готових до негайного розгортання мотострілецьких бригад, зауважили автори статті.

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Найбільші та найкращі для перекидання підкріплення знаходяться в Південній Осетії, Абхазії, Вірменії, Таджикистані та Сирії. Наприклад, у Таджикистані дислокується російська дивізія на 201 військовій базі й знищує загрози від Афганістану.

Війська, дислоковані в цих країнах, складаються переважно з контрактників — професійних добровольців, а не з призовників, зазначили експерти.

"Безумовно, їхній бойовий дух вищий, ніж у строковиків-новобранців. Але це не означає, що вони покажуть себе добре на фронті в Україні. Якщо росіяни введуть піхоту без логістики, це їм не допоможе", — попередив колишній заступник помічника міністра оборони у Європі. та НАТО Джим Таунсенд.

Волонтери проєкту InformNapalm вважають, що армія РФ може застосувати зарин проти ЗСУ, оскільки не може взяти під контроль жодне місто.

Нагадаємо, що 25 березня російська депутатка назвала події в Україні воєнним злочином президента РФ Володимира Путіна.

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