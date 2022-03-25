Воєнний злочин Путіна: російський депутат висловився проти війни в Україні (відео)

У ході виступу депутатка Семилуцької райради Ніна Бєляєва заявила, що дуже дивним звучить звинувачення у фашизмі російськомовного українця єврейського походження.

Російська депутатка Ніна Бєляєва на засіданні Семилуцької районної ради Воронезької області назвала події в Україні воєнним злочином президента РФ Володимира Путіна. Відеозапис її промови опубліковано у YouTube.

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Ніна Бєляєва, депутатка Семилуцької районної ради Воронезької області: "Я вважаю те, що відбувається, воєнним злочином".

"Я проти того рішення, яке було ухвалено президентом РФ, і проти дій, які сьогодні здійснюються на території суверенної держави України. Я вважаю те, що відбувається, військовим злочином".

Присутні на засіданні попросили Бєляєву висловити її ставлення до загиблих в Україні російських окупантів.

"У вас вихідні дані помилкові, на нашу країну ніхто не нападав. Це просто те, що вам пропагандисти в голови вклали, тому що немає жодного реального доказу, що Україна готувалася нападати на нашу країну. Тільки голослівні заяви", – зазначила вона.

Депутати торкнулися теми наявності "нацистів" в Україні.

"Нацистів там немає. Дуже дивно доводити людям, що російськомовний українець єврейського походження може бути нацистом. Що це має бути в голові, щоб таке стверджувати", – прокоментувала Бєляєва.

Нагадаємо, що Росія веде війну в Україні вже 30-й день. Генштаб ЗСУ 25 березня повідомив про перекидання загарбниками в Азовське море додаткових кораблів – малого тральщика "Валентин Пікуль", ракетного катера "Набережні Човни" та два десантні катери.

Фокус детально аналізував підсумки місяця протистояння України та РФ. За оцінками міністерства оборони Великобританії, перед вторгненням Росія зібрала біля кордонів із Україною 60% усіх наземних сил.