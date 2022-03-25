Военное преступление Путина: российский депутат высказалась против войны в Украине (видео)

В ходе выступления депутат Семилукского райсовета Нина Беляева заявила, что весьма странным звучит обвинение в фашизме русскоязычного украинца еврейского происхождения.

Российский депутат Нина Беляева на заседании Семилукского районного совета Воронежской области назвала события в Украине военным преступлением президента РФ Владимира Путина. Видеозапись ее речи опубликована в YouTube.

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Нина Беляева, депутат Семилукского районного совета Воронежской области: "Я считаю то, что происходит, военным преступлением".

"Я против того решения, которое было принято президентом РФ и против действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украина. Я считаю то, что происходит, военным преступлением".

Присутствующие на заседании попросили Беляеву выразить ее отношение к погибшим в Украине российским оккупантам.

"У вас исходные данные ложные, на нашу страну никто не нападал. Это просто то, что вам пропагандисты в головы вложили, потому что нет ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну. Только голословные заявления", – отметила она.

Депутаты затронули тему наличия "нацистов" в Украине

"Нацистов там нет. очень странно доказывать людям, что русскоязычный украинец еврейского происхождения может быть нацистом. Это что должно быть в голове, чтобы такое утверждать", – прокомментировала Беляева.

Напомним, что Россия ведет войну в Украине уже 30-й день. Генштаб ВСУ 25 марта сообщил о переброске захватчиками в Азовское море дополнительных кораблей – малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" и два десантных катера.

Фокус подробно анализировал итоги месяца противостояния Украины и РФ. По оценкам министерства обороны Великобритании, перед вторжением Россия собрала у границ с Украиной 60% всех наземных сил.