Армия РФ перебрасывает дополнительные корабли в Азовское море, - Генштаб

Помимо переброски кораблей ВС РФ удалось частично реализовать сухопутный коридор из оккупированного Крыма к Донецкой области.

Российские войска перебрасывают в Азовское море дополнительные корабли. Их проход зафиксирован через Керченский пролив. Об этом указывается в сводке Генштаба по состоянию на 12:00.

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Указывается, что армия РФ перебрасывает малый тральщик "Валентин Пикуль", ракетный катер "Набережные Челны" и два десантные катера. Вместе с этим на Таврийском направлении ВС РФ ведут подготовку к установлению оккупационной власти. Проведены мероприятия по изоляции железнодорожной станции Херсон.

Также войскам РФ удалось частично добиться создания сухопутного коридора межу временно оккупированным Крымом и Донецкой областью. Однако достичь цели по выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей не удается.

Из-за больших потерь, ВС РФ формруют для отправки в Беларусь сведенные подразделения из Тихоокеанского флота:

37 бригада из Кяхты

5 бригада из Улан-Удэ

38 бригада из Екатеринославки

49 бригада из Петропавловск-Камчатки

На направление Сумы-Харьков продвижения нет. Враг восстанавливает силы и технику. В Изюме ВС РФ попытались пойти на прорыв, но был остановлен в районе Тихоцкого. ВСУ уничтожает врага, который смог вклиниться.

Армия РФ не прекращает обстрелов Чернигова, пытаясь блокировать город. Беспилотники проводят воздушную разведку. Также в районе Чернобыля развернут полевой лагерь Восточного военного округа.

Напомним, президент Беларуси назвал условия для вступления в войну против Украины. Для этого должна начаться агрессия против Беларуси.