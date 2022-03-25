Армія РФ перекидає додаткові кораблі в Азовське море, — Генштаб

Крім перекидання кораблів ЗС РФ вдалося частково реалізувати сухопутний коридор з окупованого Криму в Донецьку область.

Російські війська перекидають в Азовське море додаткові кораблі. Їх прохід зафіксовано через Керченську протоку. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 12:00.

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Вказується, що армія РФ перекидає малий тральщик "Валентин Пікуль", ракетний катер "Набережні Човни" та два десантні катери. Разом із цим на Таврійському напрямі ЗС РФ ведуть підготовку до встановлення окупаційної влади. Проведено заходи щодо ізоляції залізничної станції Херсон.

Також військам РФ вдалося частково домогтися створення сухопутного коридору між тимчасово окупованим Кримом і Донецькою областю. Проте досягти мети щодо виходу на адмінкордони Донецької та Луганської областей не вдається.

Через великі втрати, ЗС РФ формують для відправлення у Білорусь зведені підрозділи з Тихоокеанського флоту:

37 бригада з Кяхти;

5 бригада з Улан-Уде;

38 бригада з Катеринославки;

49 бригада з Петропавловська-Камчатки.

На напрямок Суми-Харків просування немає. Ворог відновлює сили та техніку. В Ізюмі ЗС РФ спробували піти на прорив, але були зупинені в районі Тихоцького. ЗСУ знищує ворога, який зміг вклинитися.

Армія РФ не припиняє обстрілів Чернігова, намагаючись блокувати місто. Безпілотники проводять повітряну розвідку. Також у районі Чорнобиля розгорнутий польовий табір Східного військового округу.

Нагадаємо, президент Білорусі назвав умови для вступу у війну проти України. Для цього має розпочатися агресія проти Білорусі.