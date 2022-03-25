"Якщо проти нас розпочнеться агресія": Лукашенко назвав умови вступу у війну в Україні

Олександр Лукашенко вважає, що проти його країни ведеться інформаційна війна від західних держав, які намагаються "втягнути" Білорусь у війну проти України.

Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що країна приєднається до війни проти України, якщо проти неї "почнеться агресія". Він додав, що наразі планів воювати немає. За його словами, численні заяви країн Заходу про те, що білоруські військові приєднаються до війни в Україні, поширюються для того, щоб підготувати громадську думку і "втягнути" Білорусь у війну. Про це Лукашенко заявив на нараді щодо питань діяльності ЗМІ, передає білоруське інформаційне агентство "Белта".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Тому я тримаю вухо гостро. Коли я це читаю, я викликаю військових: "Доповідайте, що відбувається на північному заході, що на заході? Чи ми бачимо? Чи мобілізували ми всіх? Розвідка як працює?", — сказав він.

Крім того, білоруський лідер повідомив, що білоруси генетично не приймають війну. Він заявив, що проти Білорусі зараз ведеться інформаційна війна, на яку потрібно "гарно відповідати", спокійно реагувати, але не виправдовуватися.

Він також звинуватив у цьому ображену білоруську опозицію та її прихильників. За словами Лукашенка, вони нібито намагаються грати на емоціях білорусів, заявляючи про плани Білорусі напасти на Україну. Білоруський президент додав, що наразі опозиція створює добровольчі батальйони для війни в Україні.

Нагадаємо, 22 березня Фокус писав, що Лукашенко обіцяв Путіну ввести війська в Україну до 21 березня. Повідомляється, що російський президент тепер планує усунути від влади Лукашенка. Проте він знає про плани у Кремлі і може розпочати "чистку" серед свого оточення.

Раніше, 21 березня, в Міністерстві оборони Білорусі заявили, що відводять десантників від кордону з Україною. 20 березня Генштаб України повідомив про високу ймовірність вступу Білорусі у війну проти України.