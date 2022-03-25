"Если против нас начнется агрессия": Лукашенко назвал условия вступления в войну в Украине

Александр Лукашенко считает, что против его страны ведется информационная война от западных государств, которые пытаются "втянуть" Беларусь в войну против Украины.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна присоединится к войне против Украины, если против нее "начнется агрессия". Он добавил, что сейчас планов воевать нет. По его словам, многочисленные заявления стран Запада о том, что белорусские военные присоединятся к войне в Украине распространяются для того, чтобы подготовить общественное мнение и "втянуть" Беларусь в войну. Об этом Лукашенко заявил на совещании о вопросах деятельности СМИ, передает белорусское информационное агентство "Белта".

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"Поэтому я держу ухо востро. Когда я это читаю, я вызываю военных: "Доложите, что происходит на северо-западе, что на западе? Все ли мы видим? Мобилизовали ли мы все? Разведка как работает?", — сказал он.

Кроме того, белорусский лидер сообщил, что белорусы на генетическом уровне не приемлют войну. Он заявил, что против Беларуси сейчас ведется информационная война, на которую нужно "красиво отвечать", спокойно реагировать, но не оправдываться.

Он также обвинил в этом беглую белорусскую оппозицию и ее сторонников. По словам Лукашенко, они якобы пытаются играть на эмоциях белорусов, заявляя о планах Беларуси напасть на Украину. Белорусский президент добавил, что сейчас оппозиция создает добровольческие батальонны для войны в Украине.

Напомним, 22 марта Фокус писал, что Лукашенко обещал Путину ввести войска в Украину до 21 марта. Сообщается, что российский президент теперь планирует отстранить от власти Лукашенко. Однако он знает о планах в Кремле и может начать "чистку" среди своего окружения.

Ранее, 21 марта в Министерстве обороны Беларуси заявили, что отводят десантников от границы с Украиной. 20 марта Генштаб Украины сообщил о высокой вероятности вступления Беларуси в войну против Украины.