РФ може застосувати зарин у містах України, які не вдається захопити, – InformNapalm

Волонтери говорять про підвезення пралідоксиму й атропіну російським військовим, які беруть участь у бойових діях. Розслідувачі стверджують, що південь країни – найімовірніший район для хімічної атаки.

Росія може застосувати бойові отруйні речовини проти Збройних сил України та мирних жителів у тих містах, де не може прорвати оборону. Про це повідомив волонтерський проект InformNapalm із посиланням на три поінформовані джерела.

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Ідеться про зарин, нервово-паралітичну речовину. Найімовірнішим районом атаки може стати південь України, пишуть розслідувачі.

Волонтери говорять про ймовірність його застосування в Маріуполі, Києві, Миколаєві й інших містах.

[ + – ] РФ доставляє військовим протиотруту від нервово-паралітичної речовини

Застосування хімзброї – окупантам привозять антидоти

За словами одного зі співрозмовників InformNapalm, медперсонал Головного розвідуправління Генштабу ЗС РФ доставив особовому складу сил спеціальних операцій, що беруть участь у війні в Україні, протиотрути від нервово-паралітичної речовини. Вони отримали флакони з препаратом пралідоксим (2-ПАМ) високої якості, стверджують джерела.

Волонтери додали, що командний склад російської армії, який бере участь у бойових діях в Україні, отримав ампули з атропіном, ефективною протиотрутою від нервово-паралітичних речовин.

"Пралідоксим використовують із атропіном для лікування отруєння фосфорорганічними речовинами нервово-паралітичної дії після застосування хімічної зброї", – зауважили фахівці.

[ + – ] Одна з вантажівок армії РФ у Херсонській області могла перевозити гідроксид натрію

Одне з джерел організації бачило вантажівку російських окупантів у Херсонській області, яка могла перевозити гідроксид натрію (застосовується для нейтралізації отруйних речовин, – ред.). Транспорт міг їхати в бік Миколаєва.

Інші джерела розповіли, що 20 березня російські вербувальники зв'язалися з колишнім військовослужбовцем військ РФ ядерного, біологічного та хімічного захисту (РБХЗ) у Волгоградській області та запропонували йому 200 тисяч рублів за участь у бойових діях в Україні.

"Вони хотіли від нього отримати знання та навички військ РБХЗ", — пояснив співрозмовник.

Викликає тривогу у волонтерів пропагандистські повідомлення в росЗМІ про "американські біологічні лабораторії" в Україні.

"Росія готує інформаційне середовище для застосування бойових отруйних речовин. Росіяни планують зобразити дію хімічної зброї як "витік патогенів із біологічних лабораторій".

Що говорить РНБО

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки України підтвердив підтвердження зростання намірів РФ застосувати отруйні речовини в Україні.

"Рашисти вже використовували фосфорні боєприпаси в Попасній. Нещодавно на "Сумихімпромі" стався витік аміаку. Ми не можемо уникати такої кількості дезінформації, що поширюється. Сподіваємося, що це тільки вигадки хворої фантазії рашистів", – повідомила організація.

Зазначимо, що в Білому домі вже зібрали групу представників національної безпеки для вироблення сценарію у відповідь, якщо Росія застосує в Україні хімічну, біологічну або ядерну зброю.

Представник Росії в ООН Дмитро Полянський заявив про право РФ використовувати ядерну зброю, якщо НАТО піде на провокацію.

Президент США Джо Байден 24 березня говорив, що НАТО "відповість тим самим", якщо Росія застосує зброю масового знищення в Україні. За його словами, НАТО готується передати Україні обладнання для захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї.