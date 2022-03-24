США відповість Росії в разі застосування хімічної зброї в Україні, — Байден

Виступаючи після засідання G7, глава Білого дому додав, що характер відповіді Сполучених Штатів залежатиме від характеру використання Росією зброї масового знищення.

Президент США Джо Байден заявив у четвер, 24 березня, що НАТО відповість "тим самим", якщо Росія застосує зброю масового знищення в Україні. Про це він сказав під час виступу після марафону зустрічей на найвищому рівні з Європейським союзом, партнерами з "великої сімки" та союзниками з НАТО, повідомляє CNBC.

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"Ми відповімо, якщо він її використає", — сказав Байден, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна.

"Характер відповіді залежатиме від характеру використання", наголосив американський лідер.

Зазначимо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи в середу перед журналістами зі штаб-квартири альянсу в Брюсселі, заявив, що застосування хімічної зброї змінить характер воєнного конфлікту в Україні.

"Це буде кричущим порушенням міжнародного права і з далекосяжними наслідками", — сказав Столтенберг, додавши, що використання такої зброї може торкнутися сусідніх країн-членів НАТО.

Також він пообіцяв, що НАТО незабаром надасть Україні обладнання для захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї.

Раніше Росія неодноразово застосовувала хімічну зброю: у Сирії, проти опозиціонера Олексія Навального, проти колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Лондоні.

Західні політики зазначають, що розчарований повільним прогресом в Україні Путін все частіше сигналізує про можливість застосування хімічної чи біологічної зброї для знищення цілих міст та примусу країни до капітуляції.

Раніше цього тижня Байден попередив, що Путін хибно звинувачує США та Україну в застосуванні біологічної чи хімічної зброї, щоб, можливо, виправдати власне застосування в Україні.

"Росія має довгу історію звинувачень інших у тому, що вони або вже роблять, або збираються зробити, і саме такі прогнози ми бачили в останні кілька тижнів. І це дуже страшно", — сказав Байден.

Нагадаємо, що увечері 22 березня російські війська обстріляли територію Київської області забороненими Женевською конвенцією фосфорними снарядами.