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Мир Российско-украинская война

США ответит России в случае применения химического оружия в Украине, — Байден

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Джо Байден, президент США
Джо Байден

Выступая после заседания G7 глава Белого дома добавил, что характер ответа Соединенных Штатов будет зависеть от характера использования Россией оружия массового уничтожения.

Президент США Джо Байден заявил в четверг, 24 марта, что НАТО ответит "тем же", если Россия применит оружие массового уничтожения в Украине. Об этом он сказал во время выступления после марафона встреч на высшем уровне с Европейским союзом, партнерами по "большой семерке" и союзниками по НАТО, сообщает CNBC.

"Мы ответим, если он его использует", — сказал Байден, имея в виду президента России Владимира Путина.

"Характер ответа будет зависеть от характера использования", подчеркнул американский лидер.

Отметим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в среду перед журналистами из штаб-квартиры альянса в Брюсселе, заявил, что применение химического оружия изменит характер военного конфликта в Украине.

"Это будет вопиющим нарушением международного права и с далеко идущими последствиями", — сказал Столтенберг, добавив, что использование такого оружия может затронуть соседние страны-члены НАТО.

Также он пообещал, что НАТО вскоре предоставит Украине оборудование для защиты от химического, биологического, радиологического, а также ядерного оружия.

Ранее Россия неоднократно применяла химическое оружие: в Сирии, против оппозиционера Алексея Навального, против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Лондоне.

Западные политики отмечают, что разочарованный медленным прогрессом в Украине, Путин все чаще сигнализирует о возможности применения химического или биологического оружия для уничтожения целых городов и принуждения страны к капитуляции.

Ранее на этой неделе Байден предупредил, что Путин ложно обвиняет США и Украину в применении биологического или химического оружия, чтобы, возможно, оправдать собственное применение в Украине.

"У России есть долгая история обвинений других в том, что они либо уже делают, либо собираются сделать, и именно такие прогнозы мы видели в последние пару недель. И это очень страшно", — сказал Байден.

Напомним, что вечером 22 марта российские войска обстреляли территорию Киевской области запрещенными Женевской конвенцией фосфорными снарядами.