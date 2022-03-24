США ответит России в случае применения химического оружия в Украине, — Байден

Выступая после заседания G7 глава Белого дома добавил, что характер ответа Соединенных Штатов будет зависеть от характера использования Россией оружия массового уничтожения.

Президент США Джо Байден заявил в четверг, 24 марта, что НАТО ответит "тем же", если Россия применит оружие массового уничтожения в Украине. Об этом он сказал во время выступления после марафона встреч на высшем уровне с Европейским союзом, партнерами по "большой семерке" и союзниками по НАТО, сообщает CNBC.

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"Мы ответим, если он его использует", — сказал Байден, имея в виду президента России Владимира Путина.

"Характер ответа будет зависеть от характера использования", подчеркнул американский лидер.

Отметим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в среду перед журналистами из штаб-квартиры альянса в Брюсселе, заявил, что применение химического оружия изменит характер военного конфликта в Украине.

"Это будет вопиющим нарушением международного права и с далеко идущими последствиями", — сказал Столтенберг, добавив, что использование такого оружия может затронуть соседние страны-члены НАТО.

Также он пообещал, что НАТО вскоре предоставит Украине оборудование для защиты от химического, биологического, радиологического, а также ядерного оружия.

Ранее Россия неоднократно применяла химическое оружие: в Сирии, против оппозиционера Алексея Навального, против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Лондоне.

Западные политики отмечают, что разочарованный медленным прогрессом в Украине, Путин все чаще сигнализирует о возможности применения химического или биологического оружия для уничтожения целых городов и принуждения страны к капитуляции.

Ранее на этой неделе Байден предупредил, что Путин ложно обвиняет США и Украину в применении биологического или химического оружия, чтобы, возможно, оправдать собственное применение в Украине.

"У России есть долгая история обвинений других в том, что они либо уже делают, либо собираются сделать, и именно такие прогнозы мы видели в последние пару недель. И это очень страшно", — сказал Байден.

Напомним, что вечером 22 марта российские войска обстреляли территорию Киевской области запрещенными Женевской конвенцией фосфорными снарядами.