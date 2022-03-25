РФ может применить зарин в городах Украины, которые не удается захватить, – InformNapalm

Волонтеры говорят о подвозе пралидоксима и атропина российским военным, участвующим в боевых действиях. Расследователи утверждают, что юг страны – самый вероятный район для химической атаки.

Россия может применить боевые отравляющие вещества против Вооруженных сил Украины и мирных жителей в тех городах, где не может прорвать оборону. Об этом сообщил волонтерский проект InformNapalm со ссылкой на три информированных источника.

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Речь идет о зарине, нервно-паралитическом веществе. Наиболее вероятным районом атаки может стать юг Украины, пишут расследователи.

Волонтеры говорят о вероятности его применения в Мариуполе, Киеве, Николаеве и других городах.

[ + – ] РФ доставляет военным противоядие от нервно-паралитического вещества

Применение химоружия – оккупантам привозят антидоты

По словам одного из собеседников InformNapalm, медперсонал Главного разведуправления Генштаба ВС РФ доставил личному составу сил специальных операций, участвующих в войне в Украине противоядие от нервно-паралитического вещества. Они получили флаконы с препаратом пралидоксим (2-ПАМ) высокого качества, утверждают источники.

Волонтеры добавили, что командный состав российской армии, участвующий в боевых действиях в Украине, получил ампулы с атропином, эффективным противоядием от нервно-паралитических веществ.

"Пралидоксим используют с атропином для лечения отравления фосфорорганическими веществами нервно-паралитического действия после применения химического оружия", – заметили специалисты.

[ + – ] Один из грузовиков армии РФ в Херсонской области мог перевозить гидроксид натрия

Один из источников организации видел грузовик российских оккупантов в Херсонской области, который мог перевозить гидроксид натрия (применяется для нейтрализации отравляющих веществ, – ред.). Транспорт мог ехать в сторону Николаева.

Другие источники рассказали, что 20 марта российские вербовщики связались с бывшим военнослужащим войск РФ ядерной, биологической и химической защиты (РБХЗ) в Волгоградской области и предложили ему 200 тысяч рублей за участие в боевых действиях в Украине.

"Они хотели от него получить знания и навыки войск РБХЗ", – объяснил собеседник.

Вызывает тревогу у волонтеров пропагандистские сообщения в росСМИ об "американских биологических лабораториях" в Украине.

"Россия готовит информационную среду для применения боевых отравляющих веществ. Русские планируют изобразить действие химического оружия как "утечку патогенов из биологических лабораторий".

Что говорит СНБО

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности Украины подтвердил растущее подтверждение намерений РФ применить ядовитые вещества в Украине.

"Рашисты уже использовали фосфорные боеприпасы в Попасной. Недавно на "Сумыхимпроме" произошла утечка аммиака. Мы не можем избегать такого количества распространяемой дезинформации. Надеемся, что это только выдумки больной фантазии рашистов", – сообщила организация.

Отметим, что в Белом доме уже собрали группу представителей национальной безопасности для выработки ответного сценария, если Россия применит в Украине химическое, биологическое или ядерное оружие.

Представитель России в ООН Дмитрий Полянский заявил о праве РФ использовать ядерное оружие, если НАТО пойдет на провокацию.

Президент США Джо Байден 24 марта говорил, что НАТО "ответит тем же", если Россия применит оружие массового уничтожения в Украине. По его словам, НАТО готовится передать Украине оборудование для защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия.