Відсутність контргри: Україна втратила перемогу у вирішальному матчі проти Грузії, подробиці

У другому таймі у збірної України практично повністю була відсутня контргра, і тільки на 90-й хвилині була все ж можливість домогтися підсумкової перемоги. Але збірну Грузії виручив голкіпер Георгій Мамардашвілі.

Матч Грузія — Україна в рамках Ліги націй завершився внічию. Українці відкрили рахунок на 6-й хвилині після автоголу захисника Соломона Кверквелії, який зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Мудрика. Фокус підсумував найважливіші події матчу на AdjaraBet Arena в Батумі.

Захисник Соломон Кверквелія

Грузинська команда більше володіла м'ячем, особливо в другому таймі, і втілила свою перевагу в гол на 76-й хвилині. Нападник "Ліона" Жорж Мікаутадзе пробив Анатолія Трубіна в масованій атаці.

У другому таймі у збірної України практично повністю була відсутня контргра, і тільки на 90-й хвилині була все ж можливість домогтися підсумкової перемоги. У контратаці спочатку Олексій Гуцуляк пробив по центру воріт, а потім Олександр Назаренко пробив у кут. В обох випадках Георгій Мамардашвілі підтвердив своє реноме одного з найкращих голкіперів світу і виручив команду.

Хвича Кварацхелія Фото: Скрін відео

Найкращим гравцем матчу став хавбек Хвіча Кварацхелія, який вів атаки своєї команди та один раз влучив у поперечину. Портал Sofascore дав йому оцінку 8,4.

Хвича Кварацхелія Фото: скриншот

Україна в Лізі націй: підсумкова таблиця

Таким чином, після матчу в Батумі збірна України залишилася на останньому місці в групі B, але вже з п'ятьма очками. Тепер потрібна перемога в наступному матчі проти Албанії.

Україна в таблиці Ліги націй

Нагадаємо, що 8 листопада київське "Динамо" зазнало четвертої поразки в Лізі Європи. Черговою командою, якій поступилася Україна, став "Ференцварош".

Також повідомлялося, що 6 листопада "Шахтар" переграв "Янг Бойз" у Лізі чемпіонів — і піднявся на 25-й рядок у турнірній таблиці.