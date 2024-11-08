Четверта поразка в Лізі Європи: "Ференцварош" розгромив київське "Динамо"

Раннє вилучення Владислава Дубінчака багато в чому визначило подальший малюнок матчу. У першому таймі киянам усе ж таки вдавалося стримувати натиск "Фраді" і навіть контратакувати — двічі в одному розіграші влучали в поперечину. З початком же другої 45-хвилинки захист киян посипався.

Київське "Динамо" поступилося будапештському "Ференцварошу" в четвертому турі Ліги Європи з рахунком 0:4. Фокус підсумував основні події матчу в Гельзенкірхені.

Динамівцям довелося більшу частину матчу грати в меншості. За необов'язковий фол суддя вилучив з поля Владислава Дубінчака, причому порушення правил було у штрафному майданчику, але за лінією воріт. (Пощастило, що не призначили пенальті).

На перший тайм ще вистачало сил стримувати натиск угорського інтернаціоналу (із 31 заявленого футболіста 22 — легіонери) та навіть проводити контратаки — двічі в одному розіграші кияни потрапляли в поперечину. Але з початком другого тайму захист киян почав давати збої. Перші два м'ячі "Фраді" забили з інтервалом у дві хвилини.

Рахунок відкрили на 54-й хвилині. Барнабаш Варга скористався помилкою захисту і не змарнував гольової нагоди. Потім рикошет від Тараса Міхавка допоміг Закаріїассену пробити в кут воріт Бущана.

Варга зробив дубль на 67-й хвилині після розіграшу кутового. А знайомий киянам за кваліфікацією Ліги чемпіонів із "Партизаном" Матеус Салданья, який вийшов на заміну, довів рахунок до 4:0 на користь своєї команди.

Четверта поразка поспіль не залишає надій уболівальникам київської команди на продовження єврокубкового сезону.

Динамо на останньому місці з 36 команд Ліги Європи

Нагадаємо, що напередодні, 6 листопада, "Шахтар" переграв "Янг Бойз" у Лізі чемпіонів і домігся першої перемоги для представників УПЛ у єврокубках поточного сезону.

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