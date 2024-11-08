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Спорт

Четвертое поражение в Лиге Европы: "Ференцварош" разгромил киевское "Динамо"

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Фото: Скриншот | Эмоции тренера "Динамо" Александра Шовковского на тренерской лавке

Раннее удаление Владислава Дубинчака во многом предопределило дальнейший рисунок матча. В первом тайме киевлянам все же удавалось сдерживать натиск "Фради" и даже контратаковать — дважды в одном розыгрыше попадали в перекладину. С началом же второй 45-минутки защита киевлян посыпалась.

Киевское "Динамо" уступило будапештскому "Ференцварошу" в четвертом туре Лиги Европы со счетом 0:4. Фокус подытожил основные события матча в Гельзенкирхене.

Динамовцам пришлось большую часть матча играть в меньшинстве. За необязательный фол судья удалил с поля Владислава Дубинка, причем нарушение правил было в штрафной площади, но за линией ворот. (Повезло, что не назначили пенальти).

На первый тайм еще хватало сил сдерживать натиск венгерского интернационала (из 31 заявленного футболиста 22 — легионеры) и даже проводить контратаки — дважды в одном розыгрыше киевляне попадали в перекладину. Но с началом второго тайма защита киевлян начала давать сбои. Первые два мяча "Фради" забили с интервалом в две минуты.

Счет открыли на 54-й минуте. Барнабаш Варга воспользовался ошибкой защиты и не упустил голевую возможность. Затем рикошет от Тараса Михавко помог Закарииассену пробить в угол ворот Бущана.

Варга сделал дубль на 67-й минуте после розыгрыша углового. А вышедший на замену знакомый киевлянам по квалификации Лиги чемпионов с "Партизаном" Матеус Салданья довел счет до 4:0 в пользу своей команды.

Четвертое поражение кряду не оставляет надежд болельщикам киевской команды на продолжение еврокубкового сезона.

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Динамо на последнем месте из 36 команд Лиги Европы

Напомним, что накануне, 6 ноября, "Шахтер" переиграл "Янг Бойз" в Лиге чемпионов и добился первой победы для представителей УПЛ в еврокубках текущего сезона.

Также сообщалось, что СМИ назвали украинского голкипера "Бенфики" россиянином: Анатолий Трубин возмутился и ответил.