Составы команд: Шахтер — Янг Бойз: все, что известно перед матчем Лиги чемпионов
По словам тренера "Шахтера" Марино Пушича, "Янг Бойз" играет в быстрый, вертикальный футбол. Команда хорошо организована, и участвует в главном турнире Европы не просто так.
В среду 6 ноября, в 19: 45 по киевскому времени, прозвучит стартовый свисток в уже четвертом матче украинского чемпиона в Лиге чемпионов сезона 2024/25. Матч "Шахтер — Янг Бойз" в Гельзенкирхене против швейцарского "Янг Бойз" обслужит израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "ШАХТЕР" – "ЯНГ БОЙЗ"
Лига чемпионов. 4-й тур
Гельзенкирхен, "АуфШальке"
"Шахтер" – "Янг Бойз" – 0:0
35 МИНУТИ ДО МАТЧА. Команды публикуют стартовые составы.
Что сказал Марино Пушич перед матчем
На предматчевой пресс-конференции наставник дончан говорил о важности каждой игры, а победа в поединке со швейцарцами, по его словам увеличил вероятность прохода в следующую стадию турнира.
Соперник, по его словам, играет в вертикальный, быстрый футбол. Команда хорошо организована, и участвует в главном турнире Европы не просто так.
Прогноз букмекеров на матч Шахтер — Янг Бойз
Фаворитом встречи букмекеры считают украинскую команду. Победа Шахтера — 2,14, ячья — 3,60, победа Янг Бойз — 3,35.
Шахтер — Янг Бойз: где смотреть матч Лиги чемпионов
Права на трансляцию матча "Шахтер" — "Янг Бойз" в Украине принадлежат медиаплатформе Megogo.
Напомним, что, по данным CIES Football Observatory, академия киевского "Динамо" вошла в топ-10 мира.
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