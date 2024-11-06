Составы команд: Шахтер — Янг Бойз: все, что известно перед матчем Лиги чемпионов

По словам тренера "Шахтера" Марино Пушича, "Янг Бойз" играет в быстрый, вертикальный футбол. Команда хорошо организована, и участвует в главном турнире Европы не просто так.

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В среду 6 ноября, в 19: 45 по киевскому времени, прозвучит стартовый свисток в уже четвертом матче украинского чемпиона в Лиге чемпионов сезона 2024/25. Матч "Шахтер — Янг Бойз" в Гельзенкирхене против швейцарского "Янг Бойз" обслужит израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "ШАХТЕР" – "ЯНГ БОЙЗ"

Лига чемпионов. 4-й тур

Гельзенкирхен, "АуфШальке"

"Шахтер" – "Янг Бойз" – 0:0

35 МИНУТИ ДО МАТЧА. Команды публикуют стартовые составы.

Что сказал Марино Пушич перед матчем

На предматчевой пресс-конференции наставник дончан говорил о важности каждой игры, а победа в поединке со швейцарцами, по его словам увеличил вероятность прохода в следующую стадию турнира.

Соперник, по его словам, играет в вертикальный, быстрый футбол. Команда хорошо организована, и участвует в главном турнире Европы не просто так.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер — Янг Бойз

Фаворитом встречи букмекеры считают украинскую команду. Победа Шахтера — 2,14, ячья — 3,60, победа Янг Бойз — 3,35.

Шахтер — Янг Бойз: где смотреть матч Лиги чемпионов

Права на трансляцию матча "Шахтер" — "Янг Бойз" в Украине принадлежат медиаплатформе Megogo.

Напомним, что, по данным CIES Football Observatory, академия киевского "Динамо" вошла в топ-10 мира.

Ранее сообщалось, что стало известно, что полузащитник испанской сборной Родри стал обладателем "Золотого мяча".