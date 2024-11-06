Перший тайм. "Шахтар" – "Янг Бойз" – 0-0: онлайн-трансляція матчу

За словами тренера "Шахтаря" Марино Пушича, "Янг Бойз" грає у швидкий, вертикальний футбол. Команда добре організована, і бере участь у головному турнірі Європи не просто так.

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У середу 6 листопада, о 19:45 за київським часом, пролунає стартовий свисток у вже четвертому матчі українського чемпіона в Лізі чемпіонів сезону 2024/25. Матч "Шахтар — Янг Бойз" у Гельзенкірхені проти швейцарського "Янг Бойз" обслуговуватиме ізраїльська бригада арбітрів на чолі з Орелем Грінфельдом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ "ШАХТАР" – "ЯНГ БОЙЗ"

Ліга чемпіонів. 4-й тур

Гельзенкірхен, "АуфШальке"

"Шахтар" – "Янг Бойз" – 0:0

Суддя дає стартовий свисток.

35 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Команди публікують стартові склади.

Що сказав Марино Пушич перед матчем

На передматчевій пресконференції наставник донеччан говорив про важливість кожної гри, а перемога в поєдинку зі швейцарцями, за його словами, збільшила ймовірність проходу до наступної стадії турніру.

Суперник, за його словами, грає у вертикальний, швидкий футбол. Команда добре організована, і бере участь у головному турнірі Європи не просто так.

Прогноз букмекерів на матч Шахтар — Янг Бойз

Фаворитом зустрічі букмекери вважають українську команду. Перемога Шахтаря — 2,14, нічия — 3,60, перемога Янг Бойз — 3,35.

Шахтар — Янг Бойз: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Права на трансляцію матчу "Шахтар" — "Янг Бойз" в Україні належать медіаплатформі Megogo.

Нагадаємо, що, за даними CIES Football Observatory, академія київського "Динамо" увійшла до топ-10 світу.

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