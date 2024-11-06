Перший тайм. "Шахтар" – "Янг Бойз" – 0-0: онлайн-трансляція матчу
За словами тренера "Шахтаря" Марино Пушича, "Янг Бойз" грає у швидкий, вертикальний футбол. Команда добре організована, і бере участь у головному турнірі Європи не просто так.
У середу 6 листопада, о 19:45 за київським часом, пролунає стартовий свисток у вже четвертому матчі українського чемпіона в Лізі чемпіонів сезону 2024/25. Матч "Шахтар — Янг Бойз" у Гельзенкірхені проти швейцарського "Янг Бойз" обслуговуватиме ізраїльська бригада арбітрів на чолі з Орелем Грінфельдом.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ "ШАХТАР" – "ЯНГ БОЙЗ"
Ліга чемпіонів. 4-й тур
Гельзенкірхен, "АуфШальке"
"Шахтар" – "Янг Бойз" – 0:0
Суддя дає стартовий свисток.
35 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Команди публікують стартові склади.
Що сказав Марино Пушич перед матчем
На передматчевій пресконференції наставник донеччан говорив про важливість кожної гри, а перемога в поєдинку зі швейцарцями, за його словами, збільшила ймовірність проходу до наступної стадії турніру.
Суперник, за його словами, грає у вертикальний, швидкий футбол. Команда добре організована, і бере участь у головному турнірі Європи не просто так.
Прогноз букмекерів на матч Шахтар — Янг Бойз
Фаворитом зустрічі букмекери вважають українську команду. Перемога Шахтаря — 2,14, нічия — 3,60, перемога Янг Бойз — 3,35.
Шахтар — Янг Бойз: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Права на трансляцію матчу "Шахтар" — "Янг Бойз" в Україні належать медіаплатформі Megogo.
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