Київське "Динамо" увійшло до десятки найкращих футбольних академій світу

Лідером рейтингу стала португальська "Бенфіка". До топ 10, окрім київського, увійшло ще одне "Динамо".

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Академія київського футбольного клубу "Динамо" увійшла до першої десятки найкращих у світі. Про це свідчить рейтинг від порталу CIES Football Observatory.

Рейтинг складали за кількістю гравців з академій, які представлені у 49 футбольних лігах.

Київське "Динамо" опинилося на десятому місці, маючи в інших клубах 74 вихованці своєї академії.

Рейтинг найкращих футбольних академій світу Фото: Facebook

Перше місце в рейтингу віддали португальській "Бенфіці", на другому йде аргентинська "Бока Хуніорс", а третьою іспанська "Барселона", вихованці якої зараз грають за каталонців і впевнено обігрують "Реал" та "Баварію". А п'ятірку найкращих замикає нідерландський "Аякс", а на восьмому місці — тезка київського клубу — "Динамо" зі стоолиці Хорватії Загребу.

Рейтинг найкращих футбольних академій:

"Бенфіка" (Португалія);

"Бока Хуніорс" (Аргентина);

"Барселона" (Іспанія);

"Рівер Плейт" (Аргентина);

"Аякс" (Нідерланди);

"Дефенсор" (Уругвай);

"Црвена Зірка" (Сербія);

"Динамо" Загреб (Хорватія);

"Спортінг" Лісабон (Португалія);

"Динамо" Київ (Україна).

Нагадаємо, після матчу з "Шахтарем" київське "Динамо" виходить у лідери української прем'єр-ліги.

Також повідомлялося, що "Динамо" Київ поступилося римській "Ромі" у третьому турі Ліги Європи. Єдиний гол забив Артем Довбик.