Київське "Динамо" увійшло до десятки найкращих футбольних академій світу
Лідером рейтингу стала португальська "Бенфіка". До топ 10, окрім київського, увійшло ще одне "Динамо".
Академія київського футбольного клубу "Динамо" увійшла до першої десятки найкращих у світі. Про це свідчить рейтинг від порталу CIES Football Observatory.
Рейтинг складали за кількістю гравців з академій, які представлені у 49 футбольних лігах.
Київське "Динамо" опинилося на десятому місці, маючи в інших клубах 74 вихованці своєї академії.
Перше місце в рейтингу віддали португальській "Бенфіці", на другому йде аргентинська "Бока Хуніорс", а третьою іспанська "Барселона", вихованці якої зараз грають за каталонців і впевнено обігрують "Реал" та "Баварію". А п'ятірку найкращих замикає нідерландський "Аякс", а на восьмому місці — тезка київського клубу — "Динамо" зі стоолиці Хорватії Загребу.
Рейтинг найкращих футбольних академій:
- "Бенфіка" (Португалія);
- "Бока Хуніорс" (Аргентина);
- "Барселона" (Іспанія);
- "Рівер Плейт" (Аргентина);
- "Аякс" (Нідерланди);
- "Дефенсор" (Уругвай);
- "Црвена Зірка" (Сербія);
- "Динамо" Загреб (Хорватія);
- "Спортінг" Лісабон (Португалія);
- "Динамо" Київ (Україна).
Нагадаємо, після матчу з "Шахтарем" київське "Динамо" виходить у лідери української прем'єр-ліги.
Також повідомлялося, що "Динамо" Київ поступилося римській "Ромі" у третьому турі Ліги Європи. Єдиний гол забив Артем Довбик.