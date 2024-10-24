Третя поразка киян у Лізі Європи поспіль, "Динамо" поступилося "Ромі": який рахунок

Артем Довбик забив єдиний м'яч, упевнено реалізувавши пенальті за фол Тараса Михавка на півзахисникові Томмазо Бальданці.

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Київське "Динамо" програло у своєму третьому матчі поспіль у Лізі Європи. Цього разу — римській "Ромі" на "Стадіо Олімпіко" з рахунком 0:1. Олександр Шовковський, судячи з усього, вирішив, що матч на вихідних проти "Шахтаря" пріоритетніший і поберіг основний склад команди для УПЛ. Низка гравців основи вийшла тільки в другій половині другого тайму.

Рахунок відкрили на 23-й хвилині. Артем Довбик упевнено реалізував пенальті за фол Тараса Михавка на півзахиснику Томмазо Бальданці.

Рома — Динамо: рахунок у матчі

Загалом, кияни грали від оборони. Але зрідка дуже навіть непогано контратакували.

Мабуть, найкращий момент у Динамо був на 33-й хвилині, коли Тимчик пробивав, здавалося, напевно після м'якого закидання Герреро. М'яч пройшов у сантиметрах від дальньої штанги.

У першому таймі у киян також був момент із ударом Герреро, якому асистував Тимчик із флангу. У цьому випадку воротар Міле Свілар удар відбив.

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Другий тайм став продовженням першого. "Рома" грала впевненіше, кияни ж діяли на контратаках.

Наприкінці матчу наставник "Динамо" кинув у бій основних Бражка, Шапаренка та Кабаєва, які все ж не змогли змінити рахунок на табло.

Нагадаємо, що "Шахтар" поступився "Арсеналу" в Лізі Чемпіонів, пропустивши курйозний автогол.