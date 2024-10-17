Без Росії та Німеччини: суперкомп'ютер визначив переможця Чемпіонату світу з футболу 2026

За версією суперкомп'ютера, Україна також проб'ється до фінальної частини світового кубка, але в 1/16 буде вибита зі змагань майбутніми фіналістами.

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Суперкомп'ютер визначив пари футбольних збірних на майбутньому чемпіонаті світу з футболу, а також передбачив, хто отримає чемпіонський кубок. Про це повідомило британське видання The Sun, яке й запитало у суперкомп'ютера прогноз на ЧС-2026.

"Наш суперкомп'ютер передбачив, що Англія під керівництвом Томаса Тухеля програє знайомим гравцям у півфіналі Чемпіонату світу 2026 року", — йдеться у підписі до інфографіки з результатами від суперкомп'ютера.

Результати ЧС-2026 від суперкомп'ютера Фото: The Sun

Зазначимо, що суперкомп'ютер визначив, що у фіналі світового кубка 2026 року зійдуться збірні Аргентини та Іспанії, а переможцем поєдинку будуть аргентинці.

Україна, за версією суперкомп'ютера, також проб'ється до фінальної частини ЧС-2026, але буде вибита збірною Іспанії ще на стадії 1/16.

Примітно, що збірної Німеччини, звідки родом теперішній головний тренер Англії Томас Тухель, взагалі немає у переліку країн, що змагатимуться у фінальній частині світового кубка з футболу.

Збірної країни-агресорки РФ у передбаченні суперкомп'ютера також немає.

Господарі турніру Мексика та США зійдуться в 1/16 турніру. Переможцем стануть США, але вже у наступному раунді поступляться Англії.

Канада, яка є третьою країною, що прийматиме ЧС-2026, буде вибита Данією також на початковій стадії.

Нагадаємо, зіркового футболіста Кіліана Мбаппе звинуватили у зґвалтуванні.

Також Фокус писав, що під час матчу Україна-Чехія, який відбувся 14 жовтня в межах Ліги націй 2024/2025, хавбек збірної України Олексій Гуцуляк дістав сильну травму.