Зіркового футболіста Кіліана Мбаппе звинуватили у зґвалтуванні

Шведські ЗМІ стверджують, що інцидент відбувся у готелі Стокгольма, а прокурор ініціює розслідування. Сам Мбаппе заявляє про тиск перед судом на 55 мільйонів євро.

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Зірку ФК "Реал", французького футболіста Кіліана Мбаппе звинувачують у зґвалтуванні. Шведські ЗМІ пишуть, що відкрито розслідування ймовірного насилля в готелі в Стокгольмі. Про це повідомляє Goal.

Кіліан Мбаппе у Стокгольмі

Шведський прокурор не встановив підозрюваних у цій справі, підтвердивши, що справа розглядається після офіційної скарги. У заяві прокуратури Швеції йдеться: "У відповідь на повідомлення ЗМІ про підозру в зґвалтуванні в Стокгольмі прокурор може підтвердити, що в поліцію було подано кримінальну заяву".

Шведські газети Aftonbladet і Expressen разом із громадським мовником SVT стверджують, що Мбаппе є об'єктом зазначеного розслідування після його нещодавнього візиту до Скандинавії, який відбувся під час перерви в матчах за "Реал Мадрид" після того, як він не потрапив до складу на останні матчі збірної Франції в Лізі націй УЄФА.

ЗМІ пишуть, що поліцейські вилучили одяг як доказ, та повідомляють, що Мбаппе "обґрунтовано підозрюють" у зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Офіційних звинувачень поки що не висунуто, а це означає, що жоден підозрюваний не перебуває під вартою.

Що відомо про скандал

Кіліан Мбаппе несподівано відвідав шведську столицю минулого тижня, і його бачили на вечірці в центрі Стокгольма в четвер і рано вранці в п'ятницю.

25-річний форвард мадридського "Реала" повечеряв у ресторані Chez Jolie в елітному районі Стокгольма Остермальм, а потім перейшов до сусіднього нічного клубу під назвою "V".

Готель, де зупинявся Кіліан Мбаппе Фото: Скриншот

Expressen повідомляє, що згідно з поліцейським звітом, передбачуване сексуальне насильство сталося в четвер, 10 жовтня у номері готелю, де поліція проводила обшук. Повідомлення про ймовірний злочин надійшло до поліції через два дні.

Реакція Кіліана Мбаппе

Мбаппе відповів на звинувачення, опублікувавши допис в соціальних мережах. "Фейкові новини! Це стає таким передбачуваним, напередодні засідання, ніби випадково", — написав він, натякаючи, що днями апеляційний комітет у Франції готується заслухати його претензії на 55 мільйонів євро у вигляді невиплачених бонусів від його колишнього клубу "Парі Сен-Жермен".

Пост Мбаппе, де він заперечує звинувачення Фото: Скриншот

Представники футболіста заявили, що "не знають про юридичну скаргу проти нього". 14 жовтня повідомлялось, що те, що пишуть шведські ЗМІ – це наклеп."Сьогодні нові наклепницькі чутки починають поширюватися мережею від шведських ЗМІ Aftonbladet. Ці звинувачення є абсолютно брехливими та безвідповідальними, а їх поширення є неприпустимим". У заяві йшлося про те, що "будуть вжиті всі необхідні судові заходи для відновлення істини".

Тим часом фанати Мбаппе помітили, що він зник із спільного фото гравців "Реалу", яке було опубліковане в офіційному Instagram футбольного клубу.

Кіліана Мбаппе прибрали із фото Фото: Скриншот

Офіційно було заявлено, що Кілліан не може з'являтися в акаунті "Реала" на заходах Adidas, оскільки у нього контракт з Nike. Однак інші гравці "Реала", зображені в цих рекламних матеріалах, також мають контракти з іншими брендами, окрім Adidas, як, наприклад, Едуардо Камавінга, який має контракт з Nike. Фото, яке не було відредаговане, опублікував футболіст Джуд Беллінгем, але згодом видалив пост.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе став зіркою Євро-2024, коли був змушений носити "маску Бетмена" через зламаний ніс.