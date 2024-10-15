Звездного футболиста Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании

Шведские СМИ утверждают, что инцидент произошел в отеле Стокгольма, а прокурор инициирует расследование. Сам Мбаппе заявляет о давлении перед судом на 55 миллионов евро.

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Звезду ФК "Реал", французского футболиста Килиана Мбаппе обвиняют в изнасиловании. Шведские СМИ пишут, что открыто расследование предполагаемого насилия в отеле в Стокгольме. Об этом сообщает Goal.

Килиан Мбаппе в Стокгольме

Шведский прокурор не установил подозреваемых по этому делу, подтвердив, что дело рассматривается после официальной жалобы. В заявлении прокуратуры Швеции говорится: "В ответ на сообщения СМИ о подозрении в изнасиловании в Стокгольме прокурор может подтвердить, что в полицию было подано уголовное заявление".

Шведские газеты Aftonbladet и Expressen вместе с общественным вещателем SVT утверждают, что Мбаппе является объектом указанного расследования после его недавнего визита в Скандинавию, который состоялся во время перерыва в матчах за "Реал Мадрид" после того, как он не попал в состав на последние матчи сборной Франции в Лиге наций УЕФА.

СМИ пишут, что полицейские изъяли одежду в качестве доказательства, и сообщают, что Мбаппе "обоснованно подозревают" в изнасиловании и сексуальном насилии. Официальные обвинения пока не выдвинуты, а это означает, что ни один подозреваемый не находится под стражей.

Что известно о скандале

Килиан Мбаппе неожиданно посетил шведскую столицу на прошлой неделе, и его видели на вечеринке в центре Стокгольма в четверг и рано утром в пятницу.

25-летний форвард мадридского "Реала" поужинал в ресторане Chez Jolie в элитном районе Стокгольма Остермальм, а затем перешел в соседний ночной клуб под названием "V".

Отель, где останавливался Килиан Мбаппе Фото: Скриншот

Expressen сообщает, что согласно полицейскому отчету, предполагаемое сексуальное насилие произошло в четверг, 10 октября в номере отеля, где полиция проводила обыск. Сообщение о предполагаемом преступлении поступило в полицию через два дня.

Реакция Килиана Мбаппе

Мбаппе ответил на обвинения, опубликовав сообщение в социальных сетях. "Фейковые новости! Это становится таким предсказуемым, накануне заседания, будто случайно", — написал он, намекая, что на днях апелляционный комитет во Франции готовится заслушать его претензии на 55 миллионов евро в виде невыплаченных бонусов от его бывшего клуба "Пари Сен-Жермен".

Пост Мбаппе, где он отрицает обвинения Фото: Скриншот

Представители футболиста заявили, что "не знают о юридической жалобе против него". 14 октября сообщалось, что то, что пишут шведские СМИ — это клевета. "Сегодня новые клеветнические слухи начинают распространяться сетью от шведских СМИ Aftonbladet. Эти обвинения являются абсолютно лживыми и безответственными, а их распространение недопустимо". В заявлении говорилось, что "будут приняты все необходимые судебные меры для восстановления истины".

Тем временем фанаты Мбаппе заметили, что он исчез с совместного фото игроков "Реала", которое было опубликовано в официальном Instagram футбольного клуба.

Килиана Мбаппе убрали с фото Фото: Скриншот

Официально было заявлено, что Киллиан не может появляться в аккаунте "Реала" на мероприятиях Adidas, поскольку у него контракт с Nike. Однако другие игроки "Реала", изображенные в этих рекламных материалах, также имеют контракты с другими брендами, кроме Adidas, как, например, Эдуардо Камавинга, который имеет контракт с Nike. Фото, которое не было отредактировано, опубликовал футболист Джуд Беллингем, но впоследствии удалил пост.

Напомним, Килиан Мбаппе стал звездой Евро-2024, когда был вынужден носить "маску Бэтмена" из-за сломанного носа.