Без России и Германии: суперкомпьютер определил победителя Чемпионата мира по футболу 2026

По версии суперкомпьютера, Украина также пробьется в финальную часть мирового кубка, но в 1/16 будет выбита из соревнований будущими финалистами.

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Суперкомпьютер определил пары футбольных сборных на предстоящем чемпионате мира по футболу, а также предсказал, кто получит чемпионский кубок. Об этом сообщило британское издание The Sun, которое и спросило у суперкомпьютера прогноз на ЧМ-2026.

"Наш суперкомпьютер предсказал, что Англия под руководством Томаса Тухеля проиграет знакомым игрокам в полуфинале Чемпионата мира 2026 года", — говорится в подписи к инфографике с результатами от суперкомпьютера.

Результаты ЧМ-2026 от суперкомпьютера Фото: The Sun

Отметим, что суперкомпьютер определил, что в финале мирового кубка 2026 сойдутся сборные Аргентины и Испании, а победителем поединка будут аргентинцы.

Украина по версии суперкомпьютера также пробьется в финальную часть ЧМ-2026, но будет выбита сборной Испании еще на стадии 1/16.

Примечательно, что сборной Германии, откуда родом нынешний главный тренер Англии Томас Тухель, вообще нет в списке стран в финальной части мирового кубка по футболу.

Сборной страны-агрессорки РФ в предвидении суперкомпьютера тоже нет.

Хозяева турнира Мексика и США сойдутся в 1/16 турнира. Победителем станут США, но уже в следующем раунде уступят Англии.

Канада, третья страна, которая будет принимать ЧМ-2026, будет выбита Данией также на начальной стадии.

Напомним, звездного футболиста Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании.

Также Фокус писал, что во время матча Украина-Чехия, проходившего 14 октября в рамках Лиги наций 2024/25, хавбек сборной Украины Алексей Гуцуляк получил сильную травму.