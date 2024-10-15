Во время матча украинский футболист Гуцуляк получил сильную травму: что говорят врачи

Полузащитник украинской сборной столкнулся с Томашем Соучеком и потерял сознание. Удар пришелся ему прямо в челюсть.

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Во время матча Украина-Чехия, который проходил 14 октября в рамках в Лиги наций 2024/25, хавбек сборной Украины Алексей Гуцуляк получил тяжелый нокаут в первом тайме. Об этом пишет Sport.ua.

Сообщается, что полузащитник украинской сборной столкнулся с Томашем Соучеком и потерял сознание.

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По словам журналистов, спортсмена не повезли в больницу сразу. Его еще около 20 минут осматривали на стадионе Вроцлава. Осмотр проводили врачи сборной Украины и местной скорой помощи.

При этом, как сообщается, Алексей на тот момент уже пришел в сознание.

Позже спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал подробности. По его словам, удар пришелся ему прямо в челюсть, что привело к "боксерскому" нокауту.

"Гуцуляк получил жесткий нокаут в игре против Чехии. На угловом Алексей столкнулся головами с Томашем Соучеком. К сожалению для Алексея, удар пришелся ему прямо в челюсть, что привело к "боксерскому" нокауту, когда движение челюсти запускает цепь реакций, приводящих к сотрясению мозга", — рассказал врач.

По его словам, футболист упал в обморок. Игроки сборной вернули Алексея в Алексея в безопасную позу.

"Медицинская команда также здорово отработала, просигнализировав замену и организовав транспортировку на носилках. Насколько было видно, Алексей покидал поле, находясь в сознании, но сотрясения мозга при таком эпизоде ​​не избежать. Здоровья Алексею, будем ждать комментариев тренера после игры", — рассказал врач.

Отметим, что после этого момента сборная Чехии сразу забила.

Ранее сообщалось, что фееричный гол Мудрика принес первую победу Украине в Лиге наций. Так, 12 октября Полузащитник Михаил Мудрик эффектно забил гол в первом тайме. Он подхватил мяч, обошел трех защитников и пробил точно в нижний угол с линии штрафной.