Під час матчу український футболіст Гуцуляк отримав сильну травму: що кажуть лікарі

Півзахисник української збірної зіткнувся з Томашем Соучеком і знепритомнів. Удар прийшовся йому прямо в щелепу.

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Під час матчу Україна-Чехія, який проходив 14 жовтня в рамках Ліги націй 2024/25, хавбек збірної України Олексій Гуцуляк зазнав важкого нокауту в першому таймі. Про це пише Sport.ua.

Повідомляється, що півзахисник української збірної зіткнувся з Томашем Соучеком і знепритомнів.

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За словами журналістів, спортсмена не повезли до лікарні одразу. Його ще близько 20 хвилин оглядали на стадіоні Вроцлава. Огляд проводили лікарі збірної України та місцевої швидкої допомоги.

При цьому, як повідомляється, Олексій на той момент уже прийшов до тями.

Пізніше спортивний лікар Дмитро Бабелюк розповів подробиці. За його словами, удар прийшовся йому прямо в щелепу, що призвело до "боксерського" нокауту.

"Гуцуляк отримав жорсткий нокаут у грі проти Чехії. На кутовому Олексій зіткнувся головами з Томашем Соучеком. На жаль для Олексія, удар припав йому прямо в щелепу, що призвело до "боксерського" нокауту, коли рух щелепи запускає ланцюг реакцій, що призводять до струсу мозку", — розповів лікар.

За його словами, футболіст знепритомнів. Гравці збірної повернули Олексія в Олексія в безпечну позу.

"Медична команда також здорово відпрацювала, просигналізувавши про заміну й організувавши транспортування на ношах. Наскільки було видно, Олексій залишав поле, перебуваючи у свідомості, але струсу мозку при такому епізоді не уникнути. Здоров'я Олексію, будемо чекати коментарів тренера після гри", — розповів лікар.

Зазначимо, що після цього моменту збірна Чехії одразу забила.

Раніше повідомлялося, що феєричний гол Мудрика приніс першу перемогу Україні в Лізі націй. Так, 12 жовтня Півзахисник Михайло Мудрик ефектно забив гол у першому таймі. Він підхопив м'яч, обійшов трьох захисників і пробив точно в нижній кут із лінії штрафного.