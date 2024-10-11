"Присвячую Україні": плавчиня Садурська встановила новий світовий рекорд (відео)

Українська спортсменка стала чемпіонкою світу вже третій рік поспіль. У Всесвітній підводній федерації підкреслили, що Катерина Садурська досягла "приголомшливої ​​глибини".

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Українська спортсменка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд у фрідайвінгу. Про це 10 жовтня повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту.

У грецькому місті Каламата проходить чемпіонат світу з глибинного фрідайвінгу. Українка у дисципліні "постійна вага без ластів"занурилася на рекордні 80 метрів.

Також Садурська виборола "золото" у вільному зануренні по тросу, досягши глибини у 95 метрів. 32-річна спортсменка стала чемпіонкою світу у цій дисципліні вже третій раз поспіль.

Фото Катерини Садурської Фото: Міністерство молоді та спорту України

Окрім того, Садурська встановила у Греції національний рекорд у зануренні в моноласті на глибину 103 метри. З цим результатом вона посіла четверте місце.

"Вітаємо Катерину та її тренерів і продовжуємо вболівати за неї на ЧС. Змагання триватимуть до 12 жовтня", — зазначили у міністерстві.

Сама Садурська на своїй сторінці в Instagram зізналась, що їй "трохи дивно усвідомлювати" своє чемпіонство з вільного занурення третій рік поспіль.

"І, як і всі свої попередні перемоги, цю я присвячую Україні, нашим захисникам і всім, хто бореться за нашу свободу. Я дуже задоволена своїм сьогоднішнім зануренням, хоча я оголосила про консервативну глибину, тому що я не пробувала цю змагальну установку на тренуванні, тому не знала, чого від неї очікувати", — поділилась українка.

Фото: Federico Buzzoni, Andac Kazar / CMAS Фото: Federico Buzzoni, Andac Kazar / CMAS Фото: Federico Buzzoni, Andac Kazar / CMAS Фото: Federico Buzzoni, Andac Kazar / CMAS

Пресслужба Всесвітньої підводної федерації також повідомила про новий світовий рекорд серед жінок старшого віку та опублікувала відео занурення Садурської.

"10 жовтня 2024 року Катерина досягла приголомшливої ​​глибини у 80 метрів на 8-му Чемпіонаті світу з фрідайвінгу Depth CMAS у чудовій Каламаті, Греція", — зазначено у пості.

Нагадаємо, у 2023 році українська спортсменка Катерина Садурська встановила світовий рекорд з занурення без ластів, досягнувши глибини у 76 метрів.

6 жовтня Асоціація футзалу України повідомила, що вітчизняна збірна вперше виборола "бронзу" на чемпіонаті світу з цього виду спорту. Гра завершилась з рахунком 7:1.