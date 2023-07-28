На глибину 25-поверхівки: українка Садурська встановила світовий рекорд з фрідайвінгу (фото)

Українка перемогла в одній з найскладніших дисциплін фрідайвінгу: занурилась на глибину 25-поверхового будинку, затримавши дихання на більш ніж 3 хвилини.

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Під час світового чемпіонату з фрідайвінгу Vertical Blue 2023 українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд — пірнула на глибину 76 метрів у одній з найскладніших дисциплін цього виду спорту. Перемогу українки засвідчують дані рейтингу, опубліковані на сайті чемпіонату.

Вказується, що чемпіонат 2023 року триває 9 днів — почався 22 липня, завершиться 30 липня. Катерина Садурська пірнала 27 липня і встановила світовий рекорд — занурення на глибину 76 метрів у дисципліні CNF (занурення без ластів). При цьому затримала дихання на 3 хв. 11 секунд.

Результати шостого дня Vertical Blue 2023

На сторінці Instagram організаторів Vertical Blue 2023 вказано, що подібна дисципліна у фрідайвінгу вважається найскладнішою. При зануренні без ластів людина пірнає без будь-якого спорядження, рухається лише силою власних м'язів і затримує дихання на весь період занурення.

Vertical Blue 2023 - про переможницю

Катерина опублікувала повідомлення, у якому поділилась емоціями від своєї перемоги. Спортсменка зазначила, що світовий рекорд поїде в Україну, і радіє, що це надзвичайне досягнення після 23 років у водних видах спорту: "Я дійсно рада цим досягненням після 23 років у водних видах спорту, але уроки, які я засвоїла на цьому шляху, люди, яких я зустріла, ситуації, через які я проходила, можливо, навіть більш цінні".

Спортсменка опублікувала кілька світлин, зроблених під час та після занурення. Видно, як вона рухається вглибині води, а потім вистрибує, щаслива, на поверхню.

Садурська - момент перемоги Садурська - емоції переможниці Садурська - під водою Садурська - під час рекорду

Також жінка анонсує ще два занурення — 29 та 30 липня. І підсумовує гаслом — "Слава Україні!"

Зазначимо, Катерина Садурська — 30-річна українська спортсменка, яка займається синхронним плаванням та фрідайвінгом. Жінка тричі здобувала бронзу на світовому чемпіонаті з водних видів спорту у 2013 році, двічі ставала європейською чемпіонкою.

У 2022 році Садурська перемогла на чемпіонаті з фрідайвінгу в Туреччині — тоді вона занулилась на глибину 74 метри.

Нагадуємо, напередодні, 27 липня, на Чемпіонаті світу з фехтування дискваліфікували українку Ольгу Харлан. Підставі для дискваліфікації — відмова від потиснення рук росіянці.

Після цього українські спортивні функціонери заявили, що заявлять протест на дії Міжнародної федерації з фехтування — вони не згодні з відстороненням і ям і вважають, що це "підкилимні ігри".

Між тим українці відгукнулись на ситуацію великою кількістю мемів: громадяни захищають Харлан та висміюють росіянку, яка підтримує агресію президента Росії Володимира Путіна.