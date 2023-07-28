На глубину 25-этажки: украинка Садурская установила мировой рекорд по фридайвингу (фото)

Украинка победила в одной из самых сложных дисциплин фридайвинга: погрузилась на глубину 25-этажного дома, задержав дыхание на более чем 3 минуты.

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Во время мирового чемпионата по фридайвингу Vertical Blue 2023 украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд — нырнула на глубину 76 метров в одной из самых сложных дисциплин этого вида спорта. Победу украинки свидетельствуют данные рейтинга, опубликованные на сайте чемпионата.

Указывается, что чемпионат 2023 года длится 9 дней — начался 22 июля, завершится 30 июля. Екатерина Садурская ныряла 27 июля и установила мировой рекорд — погружение на глубину 76 метров в дисциплине CNF (погружение без ластов). При этом задержала дыхание на 3 мин. 11 секунд.

Результаты шестого дня Vertical Blue 2023

На странице Instagram организаторов Vertical Blue 2023 указано, что подобная дисциплина во фридайвинге считается самой сложной. При погружении без ластов человек ныряет без какого-либо снаряжения, двигается только силой собственных мышц и задерживает дыхание на весь период погружения.

Vertical Blue 2023 — о победительнице

Екатерина опубликовала сообщение, в котором поделилась эмоциями от своей победы. Спортсменка отметила, что мировой рекорд поедет в Украину, и радуется, что это чрезвычайное достижение после 23 лет в водных видах спорта: "Я действительно рада этим достижением после 23 лет в водных видах спорта, но уроки, которые я усвоила на этом пути, люди, которых я встретила, ситуации, через которые я проходила, возможно, даже более ценные".

Спортсменка опубликовала несколько фотографий, сделанных во время и после погружения. Видно, как она движется в глубине воды, а затем выпрыгивает, счастливая, на поверхность.

Садурская — момент победы Садурская — эмоции победительницы Садурская — под водой Садурская — во время рекорда

Также женщина анонсирует еще два погружения — 29 и 30 июля. И подытоживает лозунгом — "Слава Украине!"

Отметим, Екатерина Садурская — 30-летняя украинская спортсменка, которая занимается синхронным плаванием и фридайвингом. Она трижды получала бронзу на мировом чемпионате по водным видам спорта в 2013 году, дважды становилась европейской чемпионкой.

В 2022 году Садурская победила на чемпионате по фридайвингу в Турции — тогда она погрузилась на глубину 74 метра.

Напоминаем, накануне, 27 июля, на Чемпионате мира по фехтованию дисквалифицировали украинку Ольгу Харлан. Основание для дисквалификации — отказ от пожатия рук россиянке.

После этого украинские спортивные функционеры заявили, что заявят протест на действия Международной федерации по фехтованию — они не согласны с отстранением и ям и считают, что это "подковерные игры".

Между тем украинцы откликнулись на ситуацию большим количеством мемов: граждане защищают Харлан и высмеивают россиянку, которая поддерживает агрессию президента России Владимира Путина.