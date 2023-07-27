"Полностью солидарны": в МОК отреагировали на скандал с фехтовальщицей Харлан

В олимпийском комитете призывают проявлять больше деликатности во время соревнований, когда речь идет о представителях Украины и нейтральных спортсменов.

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В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на скандал с украинской спортсменкой Ольгой Харлан, которую дисквалифицировали с чемпионата мира после поединка с россиянкой. Об этом пишет издание France 24 27 июля.

Организация призывает различные спортивные организации проявлять больше деликатности во время проведения соревнований между украинскими спортсменами и гражданами Российской Федерации, которые выступают в качестве нейтральных лиц.

"Мы призываем международные федерации подходить к ситуациям, связанным с украинскими и отдельными нейтральными спортсменами, с необходимой степенью деликатности. Мы по-прежнему полностью солидарны с украинскими спортсменами", — говорится в сообщении.

Дисквалификация Ольги Харлан: подробности

В четверг, 27 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову в поединке и отказалась ей после этого жать руку. Такие действия являются нарушением правил, за что украинская спортсменка была дисквалифицирована.

Член Исполкома международной федерации фехтования, министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Украины Вадим Гутцайт также отреагировал на скандал и заявил, что решение будет оспариваться, ведь это оговаривалось заранее.

"Вчера была встреча федерации [фехтования Украины] — президента, главного тренера — с членами международной федерации. Они также отметили, что наши спортсмены не будут жать руку, они предоставят "салют", поздравят и уйдут с дорожки. То, что мы видели — это провокация спортсменки под нейтральным флагом. Мы видели, что она делала конкретно провокацию против Ольги Харлан", - заявил он.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал отменить решение о дисквалификации Ольги Харлан. По его словам, украинка честно победила, а вот спортсменка под нейтральным флагом решила грязно сыграть с рукопожатием.