"Повністю солідарні": у МОК відреагували на скандал із фехтувальницею Харлан

В олімпійському комітеті закликають проявляти більше делікатності під час змагань, коли йдеться про представників України та нейтральних спортсменів.

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У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) відреагували на скандал з українською спортсменкою Ольгою Харлан, яку дискваліфікували з чемпіонату світу після поєдинку з росіянкою. Про це пише видання France 24 27 липня.

Організація закликає різні спортивні організації проявляти більше делікатності під час проведення змагань між українськими спортсменами та громадянами Російської Федерації, які виступають як нейтральні особи.

"Ми закликаємо міжнародні федерації підходити до ситуацій, пов'язаних з українськими та окремими нейтральними спортсменами, з необхідним ступенем делікатності. Ми, як і раніше, повністю солідарні з українськими спортсменами", — йдеться в повідомленні.

Дискваліфікація Ольги Харлан: подробиці

У четвер, 27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову в поєдинку і відмовилася їй після цього тиснути руку. Такі дії є порушенням правил, за що українська спортсменка була дискваліфікована.

Член Виконкому міжнародної федерації фехтування, міністр молоді та спорту України, президент НОК України Вадим Гутцайт також відреагував на скандал і заявив, що рішення буде оскаржено, адже це обумовлювалося заздалегідь.

"Учора була зустріч федерації [фехтування України] — президента, головного тренера — з членами міжнародної федерації. Вони також зазначили, що наші спортсмени не будуть тиснути руку, вони нададуть "салют", привітають і підуть з доріжки. Те, що ми бачили — це провокація спортсменки під нейтральним прапором. Ми бачили, що вона робила конкретно провокацію проти Ольги Харлан", — заявив він.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав скасувати рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан. За його словами, українка чесно перемогла, а ось спортсменка під нейтральним прапором вирішила брудно зіграти з рукостисканням.