"Це провокація": глава Мінспорту України відреагував на скандал із фехтувальницею Харлан

У Національному олімпійському комітеті стверджують, що під час зустрічі федерації фехтування України з членами Міжнародної федерації обговорювалося питання, що українські спортсмени не тиснутимуть руки спортсменам під нейтральними прапорами.

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Україна заздалегідь попередила організаторів чемпіонату світу з фехтування, що її спортсмени не тиснутимуть руку "нейтральним" атлетам з Росії. Про це заявив член Виконкому міжнародної федерації фехтування, міністр молоді та спорту України, президент НОК України Вадим Гутцайт, повідомляє "Суспільне. Спорт".

"Учора була зустріч федерації [фехтування України] – президента, головного тренера – з членами міжнародної федерації. Вони також наголосили, що наші спортсмени не будуть тиснути руку, вони нададуть "салют", привітають і підуть з доріжки. Те, що ми бачили – це провокація спортсменки під нейтральним прапором. Ми бачили, що вона робила конкретно провокацію проти Ольги Харлан", – заявив Вадим Гутцайт.

За його словами, рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан ухвалив організаційний комітет чемпіонату світу.

На своїй сторінці у фейсбук президент НОК України заявив, що пишається вчинком Ольги Харлан.

"Я пишаюсь тобою! Твій виступ є прикладом сили, волі і любові до України! Тримайся! Головна Перемога країни і твоя зовсім скоро!" — написав він.

Нагадаємо, що українська спортсменка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смірнову, але після бою відмовилася потиснути їй руку. На простягнуту руку росіянки українська фехтувальниця виставила перед собою шаблю та пішла з доріжки.

Харлан перемогла Смірнову у 1/32 фіналу з рахунком 15:7. Росіянка у свою чергу подала скаргу про порушення українкою правил Міжнародної федерації і 50 хвилин просиділа на майданчику, чекаючи на рішення комітету.

За правилами турніру, рукостискання є обов'язковим і без нього результат поєдинку може бути скасовано. Ольгу Харлан дискваліфікували, а перемогу отримала її суперниця. Наступний бій Харлан проти Йоани Ілієвої з Болгарії не відбувся. Переможницею автоматично визнали опонентку Ольги Харлан.

У Федерації фехтування України заявили, що оскаржуватимуть рішення комітету про дискваліфікацію української спортсменки, але про повернення Ольги Харлан зараз у турнір вже не йдеться.