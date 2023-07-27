"Суддя не давав чорну картку": Україна збирається оскаржувати дискваліфікацію Ольги Харлан

За словами президента Федерації фехтування України, зараз не йдеться про те, аби повернути Ольгу Харлан на ці змаганння.

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Президент федерації фехтування України Михайло Ілляшев прокоментував ситуацію з дискваліфікацією Ольги Харлан. В ефірі телемарафону 27 липня він заявив, що Україна готує протест і буде оскаржувати рішення Міжнарожної федерації з фехтування.

"Я зараз перебуваю на чемпіонаті світу, ми готуємо протест, будемо оскаржувати це рішення. Адже суддя, який безпосередньо працював на цьому поєдинку, не давав чорну картку, не дискваліфіковував її. Це вже потім почались "підкилимні ігри". Ця дискваліфікація з’явилась уже після того, як визначилась наступна суперниця [Ольги Харлан], навіть був призначений суддя на наступний бій. Ми сподіваємось, що розгляд апеляції завершиться днями. Але вже мова про те, аби її повернули на ці змагання, не може йти. У цьому випадку ми будемо намагатись досягнути того, щоб скасували цю чорну картку, дискваліфікацію", – заявив Ілляшев.

Росіянка Смірнова очікує на рішення Комітету щодо її скарги.

Нагадаємо, що українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу після того, як вона відмовилася потиснути руку росіянці Анні Смирновій, яка виступала як нейтральна спортсменка. За правилами турніру, рукостискання є обов'язковим і без нього результат поєдинку може бути скасовано.

Скарга росіянки на вчинок Ольги Харлан

Після поєдинку росіянка подала скаргу і Міжнародна федерація фехтування її задовільнила.

14 червня 2022-го року міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт заявив, що українці готові бойкотувати виступи спортсменів із Росії та Білорусі, якщо останні будуть допущені до змагань.