Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання через виступи росіян та білорусів, — Мінспорту

Голова відомства Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени готові блокувати виступи російських та білоруських спортсменів у тому випадку, якщо останніх допустять до змагань.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени готові блокувати виступи спортсменів з Росії та Білорусі у разі, якщо останні будуть допущені до змагань. Про це він написав у себе в Facebook.

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Гутцайт зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну загинуло вже понад 70 українських спортсменів та тренерів. Попри це, представники Росії та Білорусі продовжують виступати на міжнародних змаганнях під нейтральним білим прапором, чим заявляють про себе на міжнародній арені.

"Це неприпустимо! Спортсмени цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ані під власними, ані під нейтральними прапорами, оскільки мовчазно погоджуються з вбивством українців, або відкрито це підтримують," — зазначив міністр. — "У разі допуску спортсменів РФ та Білорусі до участі у змаганнях українські спортсмени готові блокувати їх виступи та бойкотувати такі змагання. Світ не має права забувати про війну, яку розпочала Росія проти України!"

Спортивні санкції стосовно Росії та Білорусі

Раніше було введено 125 спортивних санкцій щодо російських та білоруських спортсменів. З них:

43 санкції — олімпійські види спорту;

68 санкцій — неолімпійські види спорту;

12 санкцій — паралімпійські види спорту;

2 санкції — спільні для олімпійських та неолімпійських.

Росіянам і білорусам заборонили брати участь у Всесвітніх Іграх-2022. Також російські та білоруські збірні усунули від участі у зимових Паралімпійських Іграх та літніх Дефлімпійських Іграх.

Серед спортивних організацій, що ввели санкції, UEFA, Європейська спортивна організація глухих (EDSO), найбільші міжнародні спортивні федерації: з баскетболу (FIBA), тенісу (ITF), карате (WKF), тхеквондо (ITF) тощо.

Раніше Вадим Гутцайт заявляв, що "якщо спортсмен перебуває на території Росії, йому не місце в Україні" і анонсував масштабні розгляди щодо тих спортсменів, які не підтримали Україну за час повномасштабного вторгнення РФ.