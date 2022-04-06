"Якщо спортсмен зараз перебуває в РФ, в Україні йому не місце", — Вадим Гутцайт

Міністр молоді та спорту України анонсував масштабні розгляди зі спортсменами, які не підтримали країну під час військового вторгнення Росії.

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Відсутність громадянської позиції в українських спортсменів під час війни в країні може призвести до дисциплінарних наслідків. Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в ефірі телеканалу Xsport.

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За словами чиновника, за нинішніх обставин кожен український спортсмен має визначитися, який бік він підтримує. Вадим Гутцайт вважає неприпустимим перебування українських спортсменів на території Російської Федерації під час військової агресії цієї країни проти України. Відсутність позиції щодо російсько-української війни також буде приводом для розгляду після війни.

"Упевнений, що після війни цим спортсменам не місце в збірній України. Якщо вони не висловлюють підтримку Україні та перебувають на території країни-агресора, то їм не місце тут. Після закінчення війни над цим питанням ми працюватимемо", — сказав Вадим Гутцайт.

Яскравим прикладом такого спортсмена є колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук, який продовжує працювати в петербурзькому клубі "Зеніт" і не висловлювати свою позицію щодо війни Росії проти України. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ вже позбавив Тимощука всіх звань і нагород, тренерської ліцензії, а також виключив із реєстру гравців національної збірної України.

Окрім Тимощука продовжує виступати у московському "Динамо" український захисник Іван Ордець. Водночас Ярослав Ракіцький, який виступав за "Зеніт", і Андрій Воронін, який працював тренером в ФК "Динамо" Москва, розірвали контракти з клубами та покинули Росію.

Раніше Фокус розповідав про скандал в українському біатлоні. За словами спортсменки Кристини Ковальової, президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак особисто вивіз натуралізованих російських біатлоністів на територію країни агресора. Раніше Бринзак заявляв, що натуралізовані російські біатлоністи вже перебували на території РФ у момент початку військового вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року.