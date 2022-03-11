УАФ довічно усунула Тимощука від футболу

Рекордсмена за кількістю матчів за українську збірну позбавили тренерської ліцензії Pro та численних титулів, які виграно за час виступів в Україні.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив екскапітана збірної України Анатолія Тимощука всіх нагород, титулів і тренерської ліцензії Pro, а також довічно заборонив займатися футболом в Україні. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

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КДК розглянув звернення комітету з етики та чесної гри щодо Тимощука, який продовжує працювати асистентом головного тренера санкт-петербурзького "Зеніту".

Тимощук більше не має тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ, а також титулів переможця та срібного призера чемпіонату України з футболу, Кубка та Суперкубку України, які він вигравав у складі донецького "Шахтаря".

Крім того, Тимощука виключено з реєстру гравців національної збірної, незважаючи на те, що колишній пів захисник національної команди вважається рекордсменом за кількістю проведених матчів за збірну. У послужному списку футболіста 144 міжнародні матчі за Україну.

Після початку масштабного вторгнення російських військ Тимощук опублікував сторіз у Instagram. На зображенні з картою України значилися слова: "Нам потрібен мир. Заради наших дітей і батьків, заради життя на землі. Ні війни", – написав Тимощук. При цьому не згадувалося, кому слід зупинити воєнні дії. Через деякий час публікація зникла.

Нагадаємо, що захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький після масштабного вторгнення РФ в Україну вирішив припинити співпрацю з пітерським "Зенітом". Андрій Воронін, який виступав і працював тренером у московському "Динамо", також вирішив виїхати з Росії після масштабного введення військ на українську територію.