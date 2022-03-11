УАФ пожизненно отстранила Тимощука от футбола

Рекордсмена по числу матчей за украинскую сборную лишили тренерской лицензии Pro и многочисленных титулов, выигранных за время выступлений в Украине.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола лишил экс-капитана сборной Украины Анатолия Тимощука всех наград, титулов и тренерской лицензии Pro, а равно и пожизненно запретил заниматься футболом в Украине. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

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КДК рассмотрел обращение комитета по этике и честной игре по вопросу Тимощука, который продолжает работать ассистентом главного тренера санкт-петербургского "Зенита".

У Тимощука больше нет тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ, а также титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины по футболу, Кубка и Суперкубка Украины, которые он выигрывал в составе донецкого "Шахтера".

Более того, Тимощук исключен из реестра игроков национальной сборной, несмотря на то, что бывший полузащитник национальной команды считается рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную. В послужном списке футболиста 144 международных матча за Украину.

После начала масштабного вторжения российских войск Тимощук опубликовал сториз в Instagram. На изображении с картой Украины значились слова: "Нам нужен мир. Ради наших детей и родителей, ради жизни на земле. Нет войне", – написал Тимощук. При этом не упоминалось, кому именно следует остановить военные действия. Спустя некоторое время публикация исчезла.

Напомним, что защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий после масштабного вторжения РФ в Украину решил прекратить сотрудничество с питерским "Зенитом". Андрей Воронин, который выступал и работал тренером в московском "Динамо", также решил уехать из России после масштабного ввода войск на украинскую территорию.