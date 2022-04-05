Президент Федерації біатлону України особисто вивіз спортсменів до Росії, — спортсменка Ковальова

За словами спортсменки, Володимир Бринзак подбав про те, щоб натуралізовані російських біатлоністів вивезли на територію РФ.

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Українська біатлоністка Христина Ковальова розповіла, що президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак особисто вивіз кількох спортсменів на територію Росії. Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Ковальова стверджує, що чиновник спочатку подбав про вивезення спортсменів та спортсменок, а тепер пропонує їм організувати збори з високою заробітною платою. Водночас за словами біатлоністки, Бринзак запропонував українським спортсменам, які служать у Нацгвардії, пройти збори за власні кошти.

"Бувши майстром спорту з біатлону, за 12 років тренувань і 4 роки в юніорській збірній, я думала, що дивуватися вже буде складно... Але ви знаходите способи!

Нехай війна покарає саме таких. Якщо Росія прийшла звільнити нас — звільніть нас від таких керівників", — написала Ковальова.

Цій публікації передувало інтерв'ю Бринзака "Суспільному", згідно з яким натуралізовані російські біатлоністи вже перебували у РФ на момент початку воєнного вторгнення Росії в Україну. За словами президента Федерації біатлону України, вони вирушили до батьків і застрягли в Росії, а тепер очікують на закінчення війни, щоб почати тренуватися.

На ці слова, окрім Христини Ковальової, також відреагував чемпіон світу 2019 року Дмитро Підручний, який на своїй сторінці в Instagram назвав слова Бринзака брехнею, і додав, що це остання брехня від президента Федерації біатлону України.

[ + – ] Дмитро Підручний розкритикував Володимира Бринзака Фото: Скриншот

Нагадаємо, Фокус розповідав про публічну дискусію, яка виникла між українським біатлоністом Дмитром Підручним та його французькими колегами — Мартеном та Сімоном Фуркадами. Підручний звинуватив Фуркадов у симпатії до російських спортсменів та відсутності реакції на війну в Україні, яку розпочала Російська Федерація.