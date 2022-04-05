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Президент Федерації біатлону України особисто вивіз спортсменів до Росії, — спортсменка Ковальова

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Володимир Бринзак, федерація біатлону України, скандал біатлон
Фото: isport.ua | Володимир Бринзак потрапив у великий скандал

За словами спортсменки, Володимир Бринзак подбав про те, щоб натуралізовані російських біатлоністів вивезли на територію РФ.

Українська біатлоністка Христина Ковальова розповіла, що президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак особисто вивіз кількох спортсменів на територію Росії. Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Ковальова стверджує, що чиновник спочатку подбав про вивезення спортсменів та спортсменок, а тепер пропонує їм організувати збори з високою заробітною платою. Водночас за словами біатлоністки, Бринзак запропонував українським спортсменам, які служать у Нацгвардії, пройти збори за власні кошти.

"Бувши майстром спорту з біатлону, за 12 років тренувань і 4 роки в юніорській збірній, я думала, що дивуватися вже буде складно... Але ви знаходите способи!

Нехай війна покарає саме таких. Якщо Росія прийшла звільнити нас — звільніть нас від таких керівників", — написала Ковальова.

Цій публікації передувало інтерв'ю Бринзака "Суспільному", згідно з яким натуралізовані російські біатлоністи вже перебували у РФ на момент початку воєнного вторгнення Росії в Україну. За словами президента Федерації біатлону України, вони вирушили до батьків і застрягли в Росії, а тепер очікують на закінчення війни, щоб почати тренуватися.

На ці слова, окрім Христини Ковальової, також відреагував чемпіон світу 2019 року Дмитро Підручний, який на своїй сторінці в Instagram назвав слова Бринзака брехнею, і додав, що це остання брехня від президента Федерації біатлону України.

Дмитро Підручний, Володимир Бринзак
Дмитро Підручний розкритикував Володимира Бринзака
Фото: Скриншот

Нагадаємо, Фокус розповідав про публічну дискусію, яка виникла між українським біатлоністом Дмитром Підручним та його французькими колегами — Мартеном та Сімоном Фуркадами. Підручний звинуватив Фуркадов у симпатії до російських спортсменів та відсутності реакції на війну в Україні, яку розпочала Російська Федерація.