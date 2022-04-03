Український біатлоніст Підручний розкритикував братів Фуркадів за їхні слова про Росію

Між українцем та французами виникла суперечка в Instagram через інтерв'ю одного з братів російському телеканалу "Матч ТВ".

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Український біатлоніст Дмитро Підручний розкритикував французьких колег з виду спорту, братів Симона та Мартена Фуркадов за їхню позицію щодо війни Росії проти України.

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Спортсмен написав пост на своїй сторінці в Instagram, в якому висловив обурення словами Симона Фуркада в інтерв'ю російському телеканалу "Матч ТВ", який заявив, що вважає усунення російських спортсменів від змагань непродуктивним заходом.

Підручний різко відреагував на ці слова, запропонувавши братам Фуркадам вирушити за відомим маршрутом російського військового корабля.

"По перше, Мартен і Сімон, йдіть нах*й. Надіюся, ваші діти ніколи не відчують той біль, з яким зустрілись українські діти. Діти, які покинули свої домівки, які чули звуки вибухів, які бачили, як їхніх мам гвалтують, а рідних вбивають.

Мені шкода, що я віддав голос за Мартена в комісію НОК, і що такі великі спортсмени виявились гівняними людьми. Як можна казати, що спорт поза політикою, коли в Москві на концерті на підтримку війни, було чимало спортсменів з літерою Z на одязі? Це вони такі невинні і страждають через владу?", — написав Підручний.

Він також зазначив, що спорт завжди був маркетинговим інструментом, і що з початку війни йому написав лише один спортсмен із Росії. Крім того, Дмитро Підручний звернувся до натуралізованих українських спортсменів, які раніше мали російське громадянство. Він зазначив, що якщо вони поїхали до Росії, то можуть залишатися там. Чемпіон світу 2019 сподівається, що не побачить їх ні на зборах, ні на змаганнях під прапором України.

[ + – ] Дмитро Підручний розкритикував Симона та Мартена Фуркада

Мартен Фуркад: реакція на посаду Підручного

Через кілька годин після публікації на цей пост відреагував один із братів Фуркадів — Мартен. Він написав короткий коментар.

"Я розумію твій гнів і смуток, але це не дає тобі права ображати інших людей через те, що сказав їхній брат. Якщо ти забув, то моє ім'я — Мартен і останнім часом я не давав жодних інтерв'ю", — написав французький біатлоніст.

Підручний не проігнорував це повідомлення та також написав свою відповідь. Він звернув увагу Фуркада на те, що той опублікував сторіс у перші кілька днів війни, коли було ухвалено рішення про тимчасову дискваліфікацію російських спортсменів. Тоді Мартен Фуркад написав "Моє серце із російськими друзями".

"Ти ніколи і нічого публічно не говорив про українських спортсменів, які не мають можливості брати участь у змаганнях через російське вторгнення. Крім того, ти ніколи публічно не засуджував війну, яку Росія розв'язала на території України. Гадаю, на цьому наш діалог можна вважати завершеним", — написав Підручний у відповідь Фуркаду.

Симон Фуркад пояснив свою позицію

Через добу Фуркад-старший написав пост у відповідь. Причиною цього спортсмен назвав помітне пожвавлення на його сторінках у соціальних мережах. На його думку, це змусило відповісти на претензії українського колеги.

Симон Фуркад заявив, що не підтримує війну в Україні та російський уряд. Цю фразу він написав великим шрифтом. Також він закликав не втягувати його брата в дискусію, спровоковану його інтерв'ю російським медіа та заступився за російських біатлоністів.

"Так, я дійсно сказав, що вважаю відсторонення російських спортсменів контрпродуктивним і що це велике лицемірство. Переконаний, що більшість російських спортсменів не підтримують війну, але факт у тому, що вони не можуть цього сказати", — написав Симон Фуркад.

Також він поставив низку питань спортсменам із західних країн та керівникам світових спортивних організацій.

"Де ви були, коли Сирію бомбив той самий режим, який напав сьогодні на Україну? Де ви були, коли потрібно було протистояти Олімпіаді в Китаї через те, що китайський уряд пригнічував уйгурів? Де ви були, коли чемпіонат світу з футболу надали проводити Катару, де фіксуються масові порушення прав людини? Де ви були, коли проходило Гран-Прі Формули-1 у Джедді, коли уряд Саудівської Аравії напав на Ємен і стратив 81 людину?", — запитав Симон Фуркад.

[ + – ] Пост Симона Фуркада

Зазначимо, що Дмитро Підручний із перших днів війни вирушив захищати країну в лавах Збройних Сил України.

Раніше Фокус повідомляв, що Міжнародна спілка біатлоністів прийняла рішення зупинити діяльність Росії та Білорусі в лавах організації. Це рішення буде розглянуто у вересні 2022 року конгресом IBU.