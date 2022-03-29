Ізоляція продовжується: Міжнародна спілка біатлоністів зупинила діяльність Росії та Білорусі

Російські та білоруські біатлоністи не зможуть брати участі в міжнародних змаганнях.

Виконавчий комітет Міжнародного союзу біатлоністів ухвалив рішення щодо зупинення діяльності російської та білоруської федерацій під егідою організації, повідомляє пресслужба IBU.

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Рішення було прийнято одноголосно, воно набуло чинності негайно. Як йдеться в офіційному релізі, "порушення з боку Російського та Білоруського біатлонного союзу завдають шкоди репутації IBU та міжнародному біатлону, а їх активне членство підірве зусилля IBU та його членів щодо просування своїх конституційних принципів та цілей".

Також виконком погодився, що російське вторгнення в Україну зупинило діяльність Федерації біатлону України. На думку членів організації, було б несправедливо, якби національні федерації атакувальних країн продовжували користуватися всіма правами членства в IBU, у той час як через їхні дії постраждала інша біатлонна асоціація.

Виконком IBU уважно стежитиме за розвитком цієї ситуації та залишає функцію перегляду прийнятого рішення, у разі зміни обставин. Рішення також має бути розглянуте Конгресом IBU 2022 року на його засіданні 15–19 вересня 2022 року, якщо виконком IBU не прийме рішення про скасування.

Раніше Фокус повідомляв, що ФІФА може виключити Росію зі складу членів організації. Керівництво міжнародного футбольного союзу має ухвалити рішення про долю російського футболу 31 березня, під час конгресу.

Наприкінці лютого керівництво ФІФА та УЄФА ухвалило рішення про усунення російських клубів та збірних зі всіх змагань під егідою організацій. Через ухвалене організаціями рішення російська збірна з футболу не візьме участі в чемпіонаті світу-2022 в Катарі.