Изоляция продолжается: Международный союз биатлонистов остановил деятельность России и Беларуси

Российские и белорусские биатлонисты не смогут участвовать в международных соревнованиях.

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов принял решение об остановке деятельности российской и белорусской федераций под эгидой организации, сообщает пресс-служба IBU.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Решение было принято единогласно, оно вступило в силу незамедлительно. Как говорится в официальном релизе, "нарушения со стороны Российского и Беларусского биатлонного союза наносят ущерб репутации IBU и международному биатлону, а их активное членство подорвет усилия IBU и его членов по продвижению своих конституционных принципов и целей".

Также исполком согласился с тем, что российское вторжение в Украину остановило деятельность Федерации биатлона Украины. По мнению членов организации, было бы несправедливо, если бы национальные федерации атакующих стран продолжали пользоваться всеми правами членства в IBU, в то время, как из-за их действий пострадала другая биатлонная ассоциация.

Исполком IBU будет внимательно следить за развитием этой ситуации и оставляет функцию пересмотра принятого решения, в случае изменения обстоятельств. Решение также должно быть рассмотрено Конгрессом IBU 2022 года на его заседании 15–19 сентября 2022 года, в случае, если исполком IBU не примет решение об отмене.

Ранее Фокус сообщал, что ФИФА может исключить Россию из состава членов организации. Руководство международного футбольного союза должно принять решение о судьбе российского футбола 31 марта, во время конгресса.

В конце февраля руководство ФИФА и УЕФА приняло решение об отстранении российских клубов и сборных из всех соревнований под эгидой организаций. Из-за принятого организациями решения российская сборная по футболу не примет участия в чемпионате мира — 2022 в Катаре.