Украинский биатлонист Пидручный раскритиковал братьев Фуркадов за их слова о России

Между украинцем и французами возникла перепалка в Instagram из-за интервью одного из братьев российскому телеканалу "Матч ТВ".

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Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный раскритиковал французских коллег по виду спорта, братьев Симона и Мартена Фуркадов за их позицию относительно войны России против Украины.

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Спортсмен написал пост на своей странице в Instagram, в котором выразил возмущение словам Симона Фуркада в интервью российскому телеканалу "Матч ТВ", который заявил, что считает отстранение российских спортсменов от соревнований не продуктивной мерой.

Пидручный резко отреагировал на эти слова, предложив братьям Фуркадам отправиться по известному маршруту русского военного корабля.

"Во первых, Мартен и Симон, идите нах*й. Надеюсь, ваши дети никогда не почувствуют ту боль, с которой встретились украинские дети. Дети, покинувшие свои дома, слышавшие звуки взрывов, которые видели, как их мам насилуют, а родных убивают.

Мне жаль, что я отдал голос за Мартена в комиссию НОК, и что такие великие спортсмены оказались дерьмовыми людьми. Как можно говорить, что спорт вне политики, когда в Москве на концерте в поддержку войны было немало спортсменов с буквой Z на одежде? Это они так невинны и страдают из-за власти?", — написал Пидручный.

Он также отметил, что спорт всегда был маркетинговым инструментом, и что с начала войны ему написал только один спортсмен из России. Кроме того, Дмитрий Пидручный обратился к натурализованным украинским спортсменам, которые ранее имели российское гражданство. Он отметил, что если они уехали в Россию, то могут оставаться там. Чемпион мира 2019 года надеется, что не увидит их ни на сборах, ни на соревнованиях под флагом Украины.

[ + – ] Дмитрий Пидручный раскритиковал Симона и Мартена Фуркада

Мартен Фуркад: реакция на пост Пидручного

Спустя несколько часов после публикации, на этот пост отреагировал один из братьев Фуркадов — Мартен. Он написал короткий комментарий.

"Я понимаю твой гнев и печаль, но это не дает тебе права оскорблять других людей из-за того, что сказал их брат. Если ты забыл, то мое имя — Мартен и в последнее время я не давал никаких интервью", — написал французский биатлонист.

Пидручный не проигнорировал это сообщение и также написал свой ответ. Он обратил внимание Фуркада на то, что тот опубликовал сторис в первые несколько дней войны, когда было принято решение о временной дисквалификации российских спортсменов. Тогда Мартен Фуркад написал "Мое сердце с российскими друзьями".

"Ты никогда и ничего публично не говорил об украинских спортсменах, у которых нет возможности участвовать в соревнованиях из-за российского вторжения. Кроме того, ты никогда публично не осуждал войну, которую Россия развязала на территории Украины. Полагаю, на этом наш диалог можно считать завершенным", — написал Пидручный в ответ Фуркаду.

Симон Фуркад объяснил свою позицию

Спустя сутки Фуркад-старший написал ответный пост. Причиной этому спортсмен назвал заметное оживление на его страницах в социальных сетях. По его мнению, это вынудило его ответить на претензии украинского коллеги.

Симон Фуркад заявил, что не поддерживает войну в Украине и российское правительство. Эту фразу он написал крупным шрифтом. Также он призвал не втягивать его брата в дискуссию, спровоцированную его интервью российским медиа и заступился за российских биатлонистов.

"Да, я действительно сказал, что считаю отстранение российских спортсменов контрпродуктивным и что это большое лицемерие. Убежден, что большинство российских спортсменов не поддерживают войну, но факт заключается в том, что они не могут этого сказать", — написал Симон Фуркад.

Также он задал ряд вопросов спортсменам из западных стран и руководителям мировых спортивных организаций.

"Где вы были, когда Сирию бомбил тот же режим, который напал сегодня на Украину? Где вы были, когда нужно было противостоять Олимпиаде в Китае из-за того, что китайское правительство угнетало уйгуров? Где вы были, когда чемпионат мира по футболу предоставили проводить Катару, где фиксируются массовые нарушения прав человека? Где вы были, когда проходило Гран-При Формулы-1 в Джедде, когда правительство Саудовской Аравии напало на Йемен и казнило 81 человека?", — спросил Симон Фуркад.

[ + – ] Пост Симона Фуркада

Отметим, что Дмитрий Пидручный с первых дней войны отправился защищать страну в рядах Вооруженных Сил Украины.

Ранее Фокус сообщал, что Международный союз биатлонистов принял решение остановить деятельность России и Беларуси в рядах организации. Это решение будет рассмотрено повторно в сентябре 2022 года конгрессом IBU.