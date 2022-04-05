Президент Федерации биатлона Украины лично вывез спортсменов в Россию, — спортсменка Ковалева
По словам спортсменки, Владимир Брынзак позаботился о том, чтобы натурализованные российские биатлонисты были доставлены на территорию РФ.
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Украинская биатлонистка Кристина Ковалева рассказала о том, что президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак лично вывез нескольких спортсменов на территорию России. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.
Ковалева утверждает, что чиновник сначала позаботился о вывозе спортсменов и спортсменок, а теперь предлагает им организовать сборы с высокой заработной платой. В тоже время, по словам биатлонистки, Брынзак предложил украинским спортсменам, которые служат в Нацгвардии, пройти сборы за свой счет.
"Будучи мастером спорта по биатлону, за 12 лет тренировок и 4 года в юниорской сборной, я думала, что чему-то удивляться уже будет сложно… Но вы находите способы!
Пускай война накажет именно таких. Если Россия пришла нас освободить — освободите нас от таких управителей", — написала Ковалева.
Этому посту предшествовало интервью Брынзака "Суспільному", согласно которому натурализованные российские биатлонисты уже находились в РФ на момент начала военного вторжения России в Украину. По словам президента Федерации биатлона Украины, они отправились к родителям и застряли в России, а теперь ожидают окончания войны, чтобы начать тренироваться.
На эти слова, помимо Кристины Ковалевой, также отреагировал чемпион мира 2019 года Дмитрий Пидручный, который на своей странице в Instagram назвал слова Брынзака ложью, и добавил, что это последняя ложь от президента Федерации биатлона Украины.
Напомним, Фокус рассказывал о публичной дискуссии, которая возникла между украинским биатлонистом Дмитрием Пидручным и его французскими коллегами — Мартеном и Симоном Фуркадами. Пидручный обвинил Фуркадов в симпатии российским спортсменам и отсутствии реакции на войну в Украине, которую начала Российская Федерация.